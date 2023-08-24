Пентагон обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине

При этом командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен уверяет, что все попытки не имели успеха

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен утверждает, что российская сторона предпринимает попытки нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

В опубликованном во вторник интервью журналистам газеты The Washington Post Салтцмен отметил, что Соединенные Штаты стремятся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для нужд американских военных. В нее могут войти до 1 тыс. аппаратов. По его мнению, при наличии достаточно большого числа этих спутников нанесение им какого-либо ущерба другими странами будет "гораздо более серьезной проблемой с точки зрения нацеливания". Как утверждал генерал, США "видят такой эффект с группировкой [спутников] Starlink на Украине". По версии Салтцмена, "россияне пытаются ее глушить". Как следует из публикации, генерал заверил, что эти попытки якобы не имеют успеха.

Салтцмен также отметил, что ранее в августе на базе Питерсон в американском штате Колорадо начало работать новое подразделение Космических сил США. В его задачи, как уточняется в публикации, входит оценка характеристик космических аппаратов других стран, а также их предназначения и потенциала. "Нам нужно вести разведку для [нужд] космоса", - констатировал генерал. "В конечном счете мы говорим о целях, о том, на какие цели нам нужно будет воздействовать", - добавил он. "Нужно понимать, что делаешь, чтобы создать помехи для спутника или оказать разрушительное воздействие", - полагает Салтцмен.

Генерал также признал, что в Космических силах США "не хватает сотрудников". В них насчитывается сейчас около 13 тыс. военных и сотрудников из числа гражданских лиц, уточняется в материале. Салтцмен допустил, что их штат будет увеличен.

По словам генерала, США стремятся к "превосходству в космосе", защите своих космических аппаратов и потенциальному препятствованию работе систем других государств.