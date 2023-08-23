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Известия.ru

Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux

Литовкин о поставке ВСУ ракет SCALP: страшных последствий для РФ не предвидится

Страшных последствий для России от передачи Украине французских ракет SCALP не предвидится. Об этом 22 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.


Ранее в этот день посол Украины во Франции Вадим Омельченко подтвердил передачу Парижем Киеву первой партии ракет SCALP. Он добавил, что поставки будут продолжены.

«SCALP — это крылатая ракета большой дальности, летает на дальность почти 300 км, аналог английских Storm Shadow, аналог немецкой Taurus. Так что тут ничего такого нет, чтобы посыпать голову пеплом, так скажем», — отметил Литовкин.

По словам эксперта, применять ракеты SCALP Вооруженные силы Украины будут с самолетов Су-24 и Су-25.

«Будем сбивать эти ракеты, если они появятся над нашими позициями, будем сбивать и самолеты украинские тоже. У ракеты [SCALP] есть достоинство — она идет к цели на высоте где-то 30 м, огибая рельеф местности, так что обнаружить ее непросто, но мы умеем это делать. Так что никаких страшных последствий от того, что им поступила эта ракета, не предвидится», — заключил он.

Париж решил передать Киеву эти ракеты 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна поможет Украине защищать свою территорию.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Парижа является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Су-24
Су-25
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