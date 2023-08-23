На форуме «Армия 2023» была представлена береговая система наблюдения прибрежной Арктической зоны

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Одно из ведущих российских предприятий ВПК Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представило на форуме «Армия 2023» проект создания береговой системы наблюдения прибрежной Арктической зоны РФ. На стенде также был показан макет данного комплекса, работы над созданием которого ведутся в рамках реализацией концепции единого информационного пространства в русской Арктике.

Береговая система наблюдения подразумевает развертывание сети автономных необслуживаемых дистанционно управляемых пунктов контроля на основе производимого корпорацией многофункционального радиолокационного комплекса контейнерного или стационарного размещения. Комплекс позволяет осуществлять контроль надводной обстановки на дальности 50-200 км.

В задачи системы наблюдения входит обеспечение безопасности судоходства в акватории Северного морского пути. Полученные данные помогут как координировать ледокольный флот и формировать ледовые караваны, так и будут использоваться в целях недопущения несанкционированного судоходства по Севморпути.

Необслуживаемые пункты оснащаются автономными энергокомплексами с дизельными и ветрогенераторными установками. Энергетические установки работают полностью в автономном режиме, обеспечивая минимальные затраты на их обслуживание. В системе предполагается использовать и беспилотники, которые будут измерять толщину льда, что невозможно сделать при помощи береговых локаторов.

Данные комплексы будут объединены в единую систему наблюдения для передачи информации МЧС, ВМФ и Пограничной службы ФСБ России. Реализация проекта позволит обеспечить безопасность судоходства в прибрежной Арктической зоне, что особенно важно с учетом постоянно растущего трафика по Северному морскому пути. Кроме того, будут решаться задачи по информационному обеспечению мероприятий усиления безопасности северных морских рубежей РФ.

В пресс-службе КТРВ подчеркнули, что при создании наблюдательных пунктов специалисты уделяли особое внимание вопросам экологии: их установка не нарушит естественную среду обитания диких животных.