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ЦАМТО

Компания Rheinmetall Hungary Zrt. приступает к серийному производству ББМ KF41 "Линкс" для ВС Венгрии

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БМП KF41 «Линкс»
БМП KF41 «Линкс».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 22 августа. Компания Rheinmetall Hungary Zrt. 18 августа официально открыла новое предприятие в Залаэгерсеге, на котором будет осуществляться сборка ББМ "Линкс" для Вооруженных сил Венгрии в рамках проекта Zrinyi 2026.

Как заявил председатель правления и исполнительный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер, открытие нового завода площадью 33 га знаменует собой важную веху для немецкой компании в плане организации производства для ВС Венгрии, а также поставок данной перспективной ББМ на рынки третьих стран в случае получения дополнительных заказов. В течение следующих нескольких лет на заводе в Залаэгерсеге планируется создать дополнительно 350 новых рабочих мест.

Компания Rheinmetall в январе 2023 года объявила о старте этапа начального мелкосерийного производства (LRIP) боевой бронированной машины "Линкс" в Венгрии, являющейся первым заказчиком этой ББМ. Производство включало изготовление башни Lance, а также дополнительных вариантов "Линкс". Серийное производство (FRP) должно было начаться в июле 2023 года (прим.ЦАМТО: очевидно, проект отстал от намеченного графика на месяц).

Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заключило с компанией Rheinmetall контракт на поставку 209 боевых машин пехоты KF41 "Линкс", 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Баффало" (Bergepanzer 3), 9 бронированных мостоукладчиков (AVLB), 16 грузовиков, боеприпасов, тренажеров, запасных частей, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму более 2 млрд. евро.

На первом этапе производства ВС Венгрии получат 46 БМП и машин управления "Линкс", а также 9 БРЭМ "Баффало", собранных Rheinmetall в Германии. Их поставка должна быть завершена к концу 2023 года. Первую из 209 заказанных ББМ "Линкс" компания Rheinmetall передала ВС Венгрии 15 октября 2022 года.

Оставшиеся 172 ББМ в версиях БМП и машин боевой поддержки будут произведены в Венгрии в рамках второго этапа. Первую из этих машин планируется поставить в 2024 году и завершить производство к 2029 году.

В августе 2020 года правительство Венгрии и Rheinmetall заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет отвечать за организацию производства ББМ в Венгрии.

Современный завод построен в Залаэгерсеге на базе промышленного комплекса ZALAZone. Он включает сборочные линии, покрасочный цех, логистическую структуру и автоматизированный склад. В число других объектов входят испытательный стенд силовой установки, камера ЭМС, климатическая камера, подземное стрельбище и испытательный полигон.

Как было заявлено в начале этого года, "Центр передовых технологий" будет способствовать сохранению и расширению возможностей Венгрии в разработке и производстве современных боевых бронированных машин.

KF41 "Линкс" будут поставлены ВС Венгрии в семи вариантах, включая боевую машину пехоты (БМП), машину управления, разведывательную машину, машину передовых артиллерийских наблюдателей, самоходный миномет, санитарную машину и машину для обучения водителей.

БМП "Линкс" будут оснащены разработанной Rheinmetall обитаемой башней Lance с 30-мм пушкой, а также интегрированной гибридной системой активной защиты StrikeShield разработки Rheinmetall. БМП рассчитана на перевозку 8 военнослужащих. Стрельба может вестись программируемыми 30-мм боеприпасами. ББМ сможет также выполнять пуски ПТУР "Спайк LR2".

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Страны
Венгрия
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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