Самолет-заправщик с комбинированным крылом для ВВС США.

ВВС США заявили, что выбрали авиационный стартап JetZero для проектирования и сборки полноразмерного демонстратора перспективного самолета-заправщика с комбинированным корпусом-крылом (BlendedWingBody, BWB). Цель состоит в том, чтобы самолет, выполненный по схеме «летающее крыло» и уже получивший неофициальное обозначение XBW-1, начал летать к 2027 году.

Секретарь ВВС США Фрэнк КЕНДАЛЛ объявил о выборе JetZero на недавнем мероприятии, организованном Ассоциацией воздушно-космических сил. Служба надеется, что эта инициатива откроет путь к созданию будущих самолетов-заправщиков и грузовых самолетов, которые значительно более экономичны по расходу топлива, чем существующие типы с более традиционными конструкциями.

Помимо прочих преимуществ, они также могут обладать еще большей грузоподъемностью при большем внутреннем объеме. Ожидается, что это помогло бы обосновать требования к программам системы дозаправки в воздухе (NGAS) и воздушных перевозок следующего поколения (NGAL), которые у ВВС США все еще находятся в процессе доработки.

Как указывается в отдельном пресс-релизе, «самолеты с комбинированным крылом обладают потенциалом значительного снижения потребления топлива и расширения глобального охвата».

Визуализация концепции BWB от JetZero

Эту инициативу возглавляет Управление энергетики, установок и окружающей среды ВВС США в сотрудничестве с Департаментом оборонных инноваций Министерства обороны (DIU), перед которым поставлена задача «ускорить внедрение передовых коммерческих технологий в вооруженных силах». Согласно пресс-релизу ВВС США, в Законе о национальной обороне на 2023 финансовый год МО США планирует в течение следующих четырех лет инвестировать 235 млн.долл. на ускорение разработки этой трансформационной технологии двойного назначения. Дополнительное финансирование также поступит из других источников.

ВВС и DIU рассматривали заявки более года и к июлю 2023 года сузили круг до двух конкурентов: «Боинг» и JetZero. JetZero – единственная компания, которая ранее публично подтвердила, что для новой инициативы BWB предлагает дизайн, который она называет Z-5. В этом проекте подрядчик сотрудничает с Northrop Grumman. Особую поддержку в этой работе оказывает дочернее предприятие Northrop Grumman, компания Scaled Composites, отличающаяся передовым аэрокосмическим дизайном и возможностями быстрого прототипирования.

Концепции BWB от JetZero, сконфигурированная в виде самолета-заправщика с истребителями F-35A

В официальном запросе о предоставлении информации, опубликованном в 2022 году, излагались основные цели проекта BWB. В центре проекта находится конструкция, которая была бы по крайней мере на 30% более аэродинамически эффективной, чем Boeing 767 или Airbus A330. Эти два коммерческих авиалайнеров, в частности, являются основой нынешних танкеров ВВС США Boeing КС-46А Pegasus и многоцелевого военно-транспортного самолета Airbus А330 (MRTT).

Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США

Ожидается, что в сочетании с неуказанной передовой технологией двигателя конструкция BWB приведет к существенному повышению экономии топлива. Это, в свою очередь, позволит будущим самолетам-заправщикам и другим военно-транспортным самолетам ВВС США, основанным на базовой концепции дизайна, совершать дальние перелеты. При этом, появится возможность перевозить аналогичную или даже потенциально большую полезную нагрузку, чем это возможно с сегодняшним авиационным парком.

Конструкции BWB не новы, и за последние 30 лет ВВС неоднократно изучали конструкции с такой конфигурацией, включая малозаметные типы. Однако, поскольку ВС США в настоящее время, в основном, сосредоточены на подготовке к потенциальному крупному конфликту в Тихоокеанском регионе против Китая, существуют новые неотложные требования к возможностям дозаправки в воздухе и переброски по воздуху на большие дальности.

Визуализация концепции BWB от Boeing

ВВС также ясно дали понять, что им нужны более живучие самолет-заправщики и другой авиационный транспорт для поддержки будущих боевых действий высокой интенсивности. Хотя по умолчанию это не самолет-невидимка, компоновка комбинированного крыла может быть легче адаптирована в этом отношении, и некоторые варианты дизайна могут обладать «меньшей наблюдаемостью» с определенных ракурсов как в ИК, так и в радиочастотных диапазонах. В конструкцию BWB воздушных заправщиков следующего поколения или грузовых самолетов также могут быть добавлены другие улучшенные характеристики живучести, что значительно затруднит их обнаружение противником на больших расстояниях.

В целом, заключают американские эксперты, в ближайшие годы будет очень интересно узнать и увидеть больше о демонстраторе XBW-1 от JetZero, в преддверии ожидаемого первого полета самолета в 2027 году.

По материалам ресурса thedrive.com/the-war-zone