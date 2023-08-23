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Известия.ru

В ОПК рассказали о доработке танков Т-14 «Армата» с учетом опыта СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Танки Т-14 «Армата» будут доработаны с учетом опыта участия в спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) агентство ТАСС.

«Танк «Армата» несколько раз применялся в зоне боевых действий на Украине. По результатам применения в спецоперации, машину сейчас дорабатывают», — рассказал источник.

Какие именно перемены планируется осуществить, в ведомстве не уточнили.

Танки Т-14 «Армата» разработаны концерном «Уралвагонзавод». Впервые они были представлены публике на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. Предварительные испытания были завершены в 2019 году.

Характерным отличием Т-14 «Армата» от любого другого танка является необитаемая башня. Аналогов этому конструкторскому решению не существует ни в одной армии мира. Суть технологии заключается в том, что экипаж размещается не в башне, а в корпусе танка. Управление вооружением осуществляется дистанционно.

Ранее, 20 августа, сообщалось, что опыт спецоперации позволил России довести до совершенства существующие образцы вооружения и создать новые, которые будут пользоваться спросом на глобальном рынке. О представленных в рамках форума «Армия-2023» новшествах военной техники рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

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Россия
Украина
Продукция
Армата
Компании
ОПК АО
Уралвагонзавод
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