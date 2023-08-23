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Вестник Мордовии

Неуязвим лишь в рекламе: БТР из США Stryker в жизни горит как факел

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Специальная военная операция сожгла в гигантском костре очередной миф. На этот раз речь о неуязвимости американского бронетранспортера БТР Stryker.

Как оказалось, эти "чудо-бронетранспортеры" горят так же хорошо как, например, заокеанские Commando во время войны во Вьетнаме.

В социальных сетях появилось видео редкой для ВСУ версии БТР "Stryker", уничтоженной нашими бойцами. Это M1132 Engineer Squad Vehicle с минным тралом. Всего их выпустили 168 единиц, из которых два десятка переправили марионеточным формированиям необандеровцев.



Этот БТР российские воины-антифашисты сожгли в районе Работино (Запорожская область). Пока неизвестны детали этого боя, но уже всем понятно, что вражеская машина теперь годится лишь на металлолом. Хотя, если удастся вытащить ее в наш тыл, вполне может стать экспонатом парка "Патриот" в Подмосковье.

Ранее сообщалось о других потерянных аналогичных американских "подарках", например о поражении одного из них, двигавшегося на высокой скорости, барражирующим боеприпасом "Ланцет".

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
M1132 ESV
Stryker
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