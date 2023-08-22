Установлено место падения «Луны-25»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» упала в 42-километровый кратер Pontecoulant G. Информация об этом появилась в Telegram-канале Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН.

В сообщении института говорится, что место падения удалось установить с помощью математического моделирования траектории движения станции. Выяснилось, что аппарат упал в 42-километровый кратер Pontecoulant G, который расположен в южном полушарии вблизи цирка Понтекулан.

20 августа стало известно, что станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны и прекратила существование — связь с аппаратом была потеряна 19 августа. Станция была запущена 11 августа с космодрома Восточный, посадка должна была состояться с 21 по 24 августа.

21 августа глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал причину крушения «Луны-25». По его словам, авария произошла из-за проблем с двигателями, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту.