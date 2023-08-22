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ТАСС

Одной из причин неудачи "Луны-25" назвали прерывание лунной программы почти на 50 лет

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что прерывать программу снова нельзя ни в коем случае

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Прерывание отечественной программы освоения Луны практически на полвека стало одной из причин неудачи миссии "Луна-25", прерывать программу снова нельзя ни в коем случае, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу, это было бы самое неверное решение. Я думаю, что опыт, негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач. Нам приходится по сути дела по новой осваивать все технологии - конечно, на новом техническом уровне", - сказал он.

По словам главы Роскосмоса, 100%-ную гарантию успеха таких миссий дать нельзя - за последние четыре года неудачи при посадке на Луну потерпели миссии Индии, ОАЭ и Израиля. "Советскому Союзу и Соединенным Штатам в свое время потребовалось десятилетие, чтобы осуществить первые мягкие посадки", - добавил он.

Борисов подчеркнул, что Россия и в более тяжелых ситуациях изыскивала возможность проводить эксперименты такого рода - от них зависит не только международный престиж, но и обороноспособность и технологический суверенитет. "Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок развитию науки и техники. И в этом безусловная ценность этих экспериментов", - подчеркнул глава госкорпорации.

Борисов считает, что освоение Луны имеет практическую ценность, так как гонка за освоение природных ресурсов Луны уже началась. "В будущем Луна станет площадкой для освоения дальнего космоса - идеальной площадкой. Поэтому, конечно, нам нужно изыскивать возможности и продолжать исследования и проведение лунной программы", - отметил генеральный директор Роскосмоса.

Об аварийных миссиях

Более десяти аварийных миссий было запущено за время реализации советской лунной программы, и каждая из них становилась источником практического опыта для разработчиков космических аппаратов, заявил Борисов.

"Весь исторический опыт проведения таких сложных научных экспериментов сопровождался многочисленными авариями. С 58-го года, когда Советский Союз серьезно занимался лунной программой, до первой удачной мягкой посадки в 66-м году "Луны-9" произошло свыше 10 аварийных миссий, и каждая авария давала почву и практический опыт разработчикам. Только за счет использования новых технологий, современных методов моделирования можно снизить уровень этих аварии", - сказал он.

Глава Роскосмоса указал на то, что "бесценный опыт, который накопили наши предшественники в 60-70-е годы практически был потерян", поскольку прервалась смена поколений. Однако одним из достижений незавершившейся миссии "Луны-25" стало формирование нового коллектива, который учтет все ошибки. Борисов отметил, что такие миссии очень болезненно отражаются на коллективах разработчиков.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата. 

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