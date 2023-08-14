Войти
Lenta.ru

Ученый рассказал о задачах миссии «Луны-25»

416
0
0
Натан Эйсмонт
Натан Эйсмонт.
Источник изображения: Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Если автоматическая станция «Луна-25» доберется до выбранного района Южного полюса спутника Земли, то это будет первый такой аппарат, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил задачи миссии.

«Фундаментальная задача такая: дело в том, что система Земля — Луна — это очень интересная пара, которая в Солнечной системе не повторяется. И как она образовалась, до конца неясно. Самая интригующая вещь связана с водой. На Земле мы наблюдаем воду в изобилии, а на Луне — нет. Возникает вопрос: почему такая разница?» — заявил Эйсмонт.

Ученый напомнил, что с миссии станции «Луна-24» прошло почти 50 лет. За этот период технологии изменились коренным образом, отметил он.

«Если в прошлое посещение Луны все использовали аналоговые технологии, то сейчас все перешли к цифровым технологиям. Они дают существенно больше возможностей для исследований, но появились новые риски. Это мы наблюдаем по опыту экспедиций Японии, Израиля и Индии. Они пытались совершить посадки, и все эти попытки окончились неудачно. Их аппараты разбились», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Также Луна — наилучший полигон для отработки технологий пилотируемой экспедиции на Марс. Ничего лучше не придумать. А станция «Луна-25» может помочь в отработках

Натан Эйсмонт

ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Еще одна задача миссии носит прикладной характер, поделился Эйсмонт.

«А что, если Луна обладает каким-то ресурсами, которых нет на Земле или мало? На этот вопрос никто пока не ответил. Но если да, то может оказаться, что доставить такого рода материалы на Землю дешевле, чем добывать на ней», — заключил ученый.

Россия впервые с 1976 года отправила на Луну межпланетную станцию. 11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ракета прилунится на Южном полюсе спутника Земли 21 августа. Он заявил, что у этой миссии мирные цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Япония
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Марс
Союз-2 РН
Похожие новости
14.08.2023
Встали на лунную дорожку: как стартовала российская миссия к спутнику Земли
09.10.2019
Союз покорителей Марса
17.11.2015
Марс для России важнее, чем Луна
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
12.03.2014
Почему мы не летим на Луну
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы