Ученый рассказал о задачах миссии «Луны-25»

Если автоматическая станция «Луна-25» доберется до выбранного района Южного полюса спутника Земли, то это будет первый такой аппарат, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислил задачи миссии.

«Фундаментальная задача такая: дело в том, что система Земля — Луна — это очень интересная пара, которая в Солнечной системе не повторяется. И как она образовалась, до конца неясно. Самая интригующая вещь связана с водой. На Земле мы наблюдаем воду в изобилии, а на Луне — нет. Возникает вопрос: почему такая разница?» — заявил Эйсмонт.

Ученый напомнил, что с миссии станции «Луна-24» прошло почти 50 лет. За этот период технологии изменились коренным образом, отметил он.

«Если в прошлое посещение Луны все использовали аналоговые технологии, то сейчас все перешли к цифровым технологиям. Они дают существенно больше возможностей для исследований, но появились новые риски. Это мы наблюдаем по опыту экспедиций Японии, Израиля и Индии. Они пытались совершить посадки, и все эти попытки окончились неудачно. Их аппараты разбились», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Также Луна — наилучший полигон для отработки технологий пилотируемой экспедиции на Марс. Ничего лучше не придумать. А станция «Луна-25» может помочь в отработках Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

Еще одна задача миссии носит прикладной характер, поделился Эйсмонт.

«А что, если Луна обладает каким-то ресурсами, которых нет на Земле или мало? На этот вопрос никто пока не ответил. Но если да, то может оказаться, что доставить такого рода материалы на Землю дешевле, чем добывать на ней», — заключил ученый.

Россия впервые с 1976 года отправила на Луну межпланетную станцию. 11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ракета прилунится на Южном полюсе спутника Земли 21 августа. Он заявил, что у этой миссии мирные цели.