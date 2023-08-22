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ТАСС

В Китае заявили о настрое на космическое сотрудничество с РФ после потери "Луны-25"

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Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года
Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что Пекин продолжит занимать открытую позицию и будет придерживаться принципов, обеспечивающих всеобщий доступ к соответствующей программе

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Китай открыт для международного космического сотрудничества по исследованию естественного спутника Земли и после потери российской автоматической станции "Луна-25". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай будет продвигать широкое сотрудничество по созданию Международной научной лунной станции", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который спросил, продолжит ли Китай стремиться к партнерству с РФ в космической сфере после инцидента с российской станцией "Луна-25".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин продолжит занимать открытую позицию и будет придерживаться принципов, обеспечивающих всеобщий доступ к соответствующей программе. "Китай усилит научно-техническое взаимодействие, внесет вклад в прогресс космических технологий, в поступательное развитие человеческой цивилизации", - подытожил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До этого на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск в субботу связь с космическим аппаратом прервалась.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата.

Россия и КНР поддерживают тесные контакты в космической сфере. В конце прошлого года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением программы развития сотрудничества в соответствующей области на 2023-2027 годы. Стороны также заключили договоренности о взаимодействии с целью обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou. Ранее власти РФ и Китая подписали соглашение о совместных усилиях по созданию Международной научной лунной станции, дорожная карта была представлена в июне 2021 года. 

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