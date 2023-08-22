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Военное обозрение

Западная пресса: ВМС США теперь придется расплачиваться за ошибки, связанные с решениями по боевым кораблям прибрежной зоны

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Источник изображения: topwar.ru

Количество боевых кораблей ВМС США в настоящее время составляет 297, тогда как ВМС Народно-освободительной армии Китая уже обладают 340 кораблями. Это не может не беспокоить американских военных. Китай стремительно вырывается вперед по мощи своего флота.

На днях из состава ВМС США был списан боевой корабль Sioux City, относящийся к классу т.н. литоральных, или «прибрежных» боевых кораблей (корабли прибрежной зоны). Он прослужил всего пять лет – ничтожный для военного корабля срок. Но корабль уже нуждался в определенном ремонте.

Портал 19fortyfive.com пишет, что ремонт корабля обошелся бы всего в 4-5 млн долларов. В любом случае, состояние корабля не могло быть причиной его вывода из эксплуатации. Причина – в другом: ранее ВМС США и Конгресс пришли к выводу, что боевые корабли прибрежной зоны не могут защитить себя в высокоинтенсивных боях. То есть, само решение о вводе таких кораблей в эксплуатацию было непродуманным, и теперь США приходится расплачиваться за допущенные ошибки.

Американские журналисты пишут, что процесс проектирования и развертывания этих кораблей равноценен злоупотреблению служебным положением, и по-хорошему стоило бы найти ответственных лиц, которые принимали данные ошибочные решения.

Вместо того, чтобы построить несколько прибрежных боевых кораблей и экспериментировать с ними в море, чтобы подтвердить, опровергнуть или изменить концепцию, военно-морской флот пропустил экспериментальную фазу и заказал корабли в серийное производство. Автомобильным эквивалентом данной ситуации был бы заказ концепт-кара в производство без того, чтобы выводить его на дорогу. Ни один менеджер не выжил бы после столь предсказуемо катастрофического решения

- пишет американское издание.

В итоге и боеспособных кораблей флот не получил, и вынужден списывать имеющиеся корабли после нескольких лет службы, впустую потратив миллионы долларов.

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Китай
США
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