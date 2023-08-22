КНДР произвела запуск крылатой ракеты с надводного корабля

Северокорейское официальное информационное агентство ЦТАК 21 августа 2023 года сообщило о первом известном запуске крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР. Запуск ракеты был произведен в Японском море со сторожевого корабля новой северокорейской постройки с бортовым номером "661", относящегося к типу, обозначаемому на Западе как Amnok. За запуском с борта другого корабля ВМС КНДР наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Запуск северокорейской крылатой ракеты с нового сторожевого корабля ВМС КНДР типа Amnok с бортовым номером "661" в Японском море 21.08.2023 (с) ЦТАК

Запущенная крылатая ракета по своему облику аналогична ранее уже запускавшимся с наземных подвижных пусковых установок северокорейским крылатым ракетам "Хвасар-2" (Hwasal-2, "Стрела-2") и является типичной дозвуковой "томагавкоподобной" крылатой ракетой. В запусках в феврале 2023 года эти ракеты продемонстрировали дальность до 2000 км. Запуск со сторожевого корабля "661" был произведен из наклонной четырехконтейнерной пусковой установки, скрытой в надстройке в середине корабля.

Относительно сторожевого корабля "661" ЦТАК сообщило, что он "должен приступать к морской сторожевой службе", то есть, видимо, является новым кораблем, только сейчас вводимым в строй. Предположительно, это третий построенный в КНДР корабль (корвет) типа Amnok. Первые два корвета этого типа наблюдаются в составе ВМС КНДР с 2015-2016 годов. Корабль имеет cтандартное водоизмещение оценочно около 1500 тонн, длину около 77-80 метров и малозаметную архитектуру. Вооружение корабля, помимо пусковых установок противокорабельных и/или крылатых ракет неясного количества (видимо, восемь), включает также зенитный ракетный комплекс малой дальности, 85-мм или 100-мм неавтоматическую артиллерийскую установку, две двухствольные 30-мм артиллерийские установки типа АК-230, две 14,5-мм многоствольные пулеметные установки, четыре пятиствольные реактивные бомбометные установки, близкие по типу к РБУ-1200, и, предположительно, два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата.

Стоит отметить, что 23 июня 2023 года КНДР официально зарегистрировала в Международной интегрированной информационной системе судоходства (GISIS ) Международной морской организации (IMO) идентификационные номера IMO для двух новых "фрегатов", обозначенных, согласно северокорейской заявке, как FFH-3 и FFH-4, и которые должны быть введены в эксплуатацию к декабрю 2026 года. Предыдущее схожее получение номеров IMO КНДР осуществила в 2014 году для двух кораблей, обозначенных FFH-1 и FFH-2, которые, предположительно, и являются первыми двумя корветами типа Amnok.

В сообщении ЦТАК говорится:

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын инспектировал 2-й гвардейский дивизион надводных кораблей Восточноморского флота ВМС КНА, получивший звание "7-й полк О Чун Хыба".

Уважаемого товарища Ким Чен Ына встретили на месте командующий ВМС КНА адмирал флота Ким Мён Сик и командиры Восточноморского флота ВМС и дивизиона надводных кораблей.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын с теплотой вспомнил исторический боевой путь, пройденный этим дивизионом, где запечатлены великие заслуги нашей партии в руководстве войсками.

Товарищ Ким Чен Ын попросил дальше укреплять воспитание военнослужащих с приобщением их к заслугам нашей партии в руководстве войсками, всегда быть примером в совершенствовании боеготовности и авангардным знаменосцем в укреплении ВМС.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын детально проверил боеготовность и состояние подготовки к войне кораблей дивизиона, ознакомился с военной службой воинов и планом реконструкции военного порта.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сел на сторожевой корабль № 661, который должен приступать к морской сторожевой службе, подробно проверил состояние вооружения и боеготовность корабля, высоко оценил экипаж, который в постоянной и последовательной боеготовности сохраняет высокую маневренность и мощную ударную силу для реагирования на внезапные обстоятельства.

В этот день уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за учениями моряков сторожевого корабля по запуску стратегической крылатой ракеты.

На учениях, нацеленных на повторное подтверждение боевых функций корабля и особенности ракетного вооружения, на совершенствование боевых навыков экипажей в выполнении наступательных заданий в боевых условиях, цель срочно и точно поражена без малейшего отклонения. Итак, постоянная боеготовность и наступательная способность корабля оценены на отлично.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил важную миссию и воинский долг ВМС КНА в срывании воли врага к ведению войны в случае чего, в претворении в жизнь тактико-стратегических намерений Верховного Главнокомандования и защите суверенитета, безопасности страны. Также озвучил революционную линию нашей партии на укрепление и развитие ВМС для их превращения в универсальный и мощный чучхейский вид войск, обладающий стремительно повышенной боеспособностью, современными надводными и подводными наступательными средствами и средствами обороны.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что мы будем крепко придерживаться линии на развитие ВМС, выдвинутой на VIII съезде нашей партии, придавать более мощный импульс осуществлению модернизации вооружений для ВМС, тем самым достигать заметных успехов в значительном повышении модернизации и боеспособности ВМС за короткий срок.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что все части надводных и подводных кораблей должны последовательно сохранять постоянную мобилизованность, а также с точки зрения, что учения есть подготовка к войне, мощно раздувать пламя усиления боевых учений и непрестанно совершать практические навыки, чтобы активно выполнить порученные боевые задания даже в неблагоприятных условиях.

Как постоянно подчеркивается, победа в боях зависит от идейно-политического и духовно-морального превосходства военнослужащих, - отметил он. На поле боя, в самом деле, нужен не численно-технический перевес вооружений, а подавляющая идейно-духовная мощь военнослужащих, которые владеют оружием. У военнослужащих, вооруженных непреклонным духом, не может быть непобедимых врагов и поражения в боях. Важно, чтобы сегодняшнее поколение надежно наследовало именно присущие нашей армии традиции и дух без малейшего отклонения, - продолжал он.

И заверил, что на пути наших ВМС вечно будут только победа и слава благодаря тому, что непреклонный боевой дух морских бойцов предыдущего поколения, в том числе героев Ким Кун Ока и Чхэ Чон Бо, которые вечно запечатлели героический дух феникса на славном боевом пути наших ВМС, вдохновляет моряков нового поколения на победу и великие идеи чучхе ярко сияют морской путь победы.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что все наши моряки будут бойцами передового поста для защиты государства, самоотверженными борцами, полностью заряженными духом самоотверженной защиты Родины, сохранят и надежно прославят славу и честь героических моряков предыдущего поколения, которые сотворили небывалые в истории мирового морского боя чудеса.

Все солдаты и офицеры части, которые получили большое доверие уважаемого товарища Ким Чен Ына, дали твердую клятву глубоко сохранить миссию защиты Родины, которую возложил на них товарищ Ким Чен Ын, укрепить мощную силу ВМС героической КНА и стать доблестными смельчаками, которые крепко защищают наш суверенитет, спокойствие и счастье народа, плавают только по морской линии верности на море Родины.

Новый сторожевой корабль ВМС КНДР типа Amnok с бортовым номером "661", 21.08.2023 (с) ЦТАК

Запуск северокорейской крылатой ракеты с нового сторожевого корабля ВМС КНДР типа Amnok с бортовым номером "661" в Японском море 21.08.2023 (с) ЦТАК