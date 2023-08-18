Западная пресса: ВВС США рассматривают возможность принятия на вооружение самолётов-заправщиков с гибридной конструкцией крыльев

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Военно-воздушные силы США заинтересовались проектом компании JetZero, занимающейся разработкой самолёта будущего поколения с гибридной конструкцией крыльев, сообщает Defense News. Как отмечает издание, производство таких боевых машин является менее затратным по сравнению с традиционными самолётами.

Так, вышеупомянутый калифорнийский стартап по заказу ведомства приступит к созданию и испытанию этого самолета. Министр ВВС Фрэнк Кендалл, выступая на мероприятии Ассоциации воздушно-космических сил, рассказал о создании прототипа, который ляжет в основу больших самолётов следующего поколения, в которых будут нуждаться воздушные силы страны.

Данная обтекаемая конструкция значительно отличается от традиционной конструкции трубы и крыла, что будет способствовать повышению аэродинамической эффективности самолёта

- заявил министр ВВС США.

Стоит отметить, что над данным проектом по созданию топливного заправщика с гибридным крылом, получившим название Z-5, JetZero работает совместно с военно-промышленной компанией Northrop Grumman. Он, как ожидается, должен прийти на смену действующему военному самолёту-заправщику Boeing KC-46. Также эта оборонная компания займётся созданием воздушного заправщика в рамках проекта NGAS наряду с воздушным лайнером нового поколения NGAL. Более того, по оценкам специалистов из калифорнийского стартапа он сможет перевозить в 2 раза больше топлива, нежели Boeing KC-46.

Как подчеркнул министр американских военно-воздушных сил, наличие такого боевого самолёта крайне важно для развёртывания сил в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), поскольку в случае возможного конфликта с Китаем оперативная доставка топлива «станет решающим фактором на поле боя».

В то же время не исключено, что самолет сможет приземляться на гораздо более короткой взлётно-посадочной полосе, не только перевозя больше топлива на большее расстояние, но и эвакуируя раненых из зоны ведения боевых действий.

Что же касается финансовой составляющей проекта, то средства на эти цели в ближайшие 4 года должны составить 235 млн долларов. Первый полёт планируется осуществить не ранее 2027 года.