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ТАСС

Лукашенко: отдельные части ВС РФ в начале СВО пересекали границу Украины из Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

Президент Белоруссии посоветовал спросить у украинского лидера, почему российские войска пересекли границу Белоруссии и Украины в районе Чернобыльского региона

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Отдельные части Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Да, с территoрии Белaруси отдельные части [ВС РФ] перeсекли грaницу Укрaины", - сказал он в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена на ее YouTube-канале. Белорусский лидер призвал спросить у президента Украины Владимира Зеленского, ​​​​почему российские войска пересекли границу Белоруссии и Украины в районе Чернобыльского региона.

Лукашенко напомнил, что в январе и феврале 2022 года на территории Белоруссии проводились ежегодные плановые масштабные белорусско-российские учения, в которых, по его словам, участвовали российские части с Дальнего Востока. "А почему [президент России Владимир] Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток - задайте Зеленскому этот вопрос", - подчеркнул белорусский президент.

"Ко мне вы претензий не можете предъявить. Ни одного белоруса там из нашей армии не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас спровоцировали", - сказал Лукашенко, в лице журналистки обращаясь к украинцам.

Он напомнил, что еще до начала СВО Киев разместил в районе границы с Белоруссией ракетные подразделения, вооруженные, в том числе комплексами "Точка-У". "Мы их отслеживали, наша разведка. Подошли, потом сняли, грубо говоря, брезент, укрытия с ракет. Потом развернули ракеты в боевое положение. Потом повернули против нас. И нам пришлось во время этой операции российской иметь дело с ними. Россияне их уничтожили в первую очередь", - сказал Лукашенко.

"Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. И вы ее развязали. Украинцы ее развязали - эту войну против Беларуси. Экономическую войну прежде всего. Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы? Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту арестовали", - добавил белорусский президент. 

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