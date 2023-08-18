«Это ключ к российской обороне»: Экс-советник главкома ВСУ Дэн Райс предложил передать Киеву кассетные боеприпасы для РСЗО HIMARS

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Украинской армии необходимы кассетные снаряды большой дальности, с их помощью ВСУ сумеет взломать эшелонированную оборону российской армии. С таким предложением выступил экс-советник главкома ВСУ, бывший офицер армии США Дэн Райс.

На сегодняшний день ВСУ используют поставленные США кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм, это позволяет наносить удары по обороне российских войск на глубину до 25 км. А вот бить кассетными снарядами дальше у украинской армии возможности нет, поэтому российская артиллерия, являющаяся главной угрозой для ВСУ, находится в относительной безопасности.

В то же время у США имеется очень большое количество реактивных боеприпасов M26 DCIPM с кассетной боевой частью для РСЗО HIMARS, они лежат "мертвым грузом" на территории Германии, подготавливаемые к утилизации. По словам Райса, их нужно просто отдать Украине, после чего проблема с российской артиллерией будет окончательно решена, так как данные снаряды позволят накрывать территории на глубину до 45 км. Американец подчеркнул, что эти снаряды являются "ключом к обороне русских".

У нас есть десятки тысяч этих кассетных реактивных снарядов в Германии, которые лежат и ждут утилизации. Вместо того чтобы уничтожить их, просто отдайте их украинцам (...) Если вы получите 2000 кассетных реактивных боеприпасов, я думаю, что война закончится. Это так просто

- заявил экс-советник Залужного.

Кстати, Райс очень активно выступал за передачу ВСУ кассетных артиллерийских снарядов калибра 155-мм, лоббируя этот вопрос через свои связи в Конгрессе США. Сыграли ли его призывы какую-то роль в этом вопросе не известно, но поставка спецбоеприпасов ВСУ была одобрена и поставки начались.