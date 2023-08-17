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ТАСС

Корвет "Бойкий" на учениях отработал поиск подлодки и ракетную атаку отряда кораблей

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Британский фрегат F 229 Lancaster типа 23 сопровождает в проливе Ла-Манш корвет "Бойкий" проекта 20380 Балтийского флота ВМФ России
Британский фрегат F 229 Lancaster типа 23 сопровождает в проливе Ла-Манш корвет "Бойкий" проекта 20380 Балтийского флота ВМФ России.
Источник изображения: ВМС Великобритании

Также в ходе морского учения были отработаны действия личного состава при выполнении ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Экипаж корвета "Бойкий" Балтийского флота в ходе морских учений отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки на Балтике и нанесение ракетного удара комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В акватории Балтийского моря экипаж корвета "Бойкий" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и палубного противолодочного вертолета Ка-27", - рассказали в пресс-службе.

Классифицировав подводную цель как "неприятельскую" субмарину, отследив ее движение с помощью гидроакустической станции корабля, специалисты корвета "Бойкий" применили торпедное вооружение для ее "уничтожения", отметили в пресс-службе.

Также в ходе морского учения были отработаны действия личного состава при выполнении задач нанесения ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом "Уран" по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков.

"В обоих ключевых эпизодах учения действия специалистов корвета были точны, поставленные задачи - успешно решены", - подчеркнули в пресс-службе.

"Бойкий" - многоцелевой корвет проекта 20380, разработанного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Это корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, также они могут использоваться для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. На вооружении корветов есть универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, а также другие виды вооружения. На борту корвета может базироваться вертолет Ка-27. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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