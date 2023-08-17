В НАТО отказались от слов о возможности Украины войти в альянс в обмен на территории

Начальник штаба генерального секретаря организации Стиан Йенссен посчитал, что не должен был так ранее говорить

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен считает, что не должен был говорить об уступках России территории Украины в обмен на членство в НАТО. Об этом пишет газета Verdens Gang.

"Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это было неправильно", - сказал он.

Заявление было сделано 15 августа во время дебатов на политической неделе Arendalsuka. "Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО, - цитировала Йенссена газета Verdens Gang. - Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это". Йенссен также повторил то, что ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

На вопрос газеты, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет и что вопросы об уступке территории России поднимают другие. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - пояснил он.