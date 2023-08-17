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ЦАМТО

Kongsberg поставит ВС Украины системы противодействия БЛА CORTEX Typhon

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CORTEX Typhon
Система противодействия БЛА CORTEX Typhon.
Источник изображения: mds.yandex.net

ЦАМТО, 16 августа. Норвежская компания Kongsberg Defense and Aerospace (Kongsberg) объявила о подписании через Международный фонд для Украины контракта на поставку систем противодействия БЛА, которые будут безвозмездно переданы ВС Украины.

Стоимость продажи составляет 56 млн. фунтов стерлингов (около 71 млн. долл., 740 млн. норв. крон). Пакет поставки будет включать несколько систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БЛА за счет их физического уничтожения, а также применения других средств нейтрализации воздушных угроз.

Как заявлено, контракт расширит возможности ВС Украины в сфере защиты от угроз с воздуха. Предполагается, что CORTEX Typhon будет представлять собой размещенное на бронированном шасси с колесной формулой 4х4 решение, включающее оптические средства наблюдения для обнаружения БЛА, ДУМВ для их поражения и интегрирующую все компоненты систему боевого управления.

Система CORTEX Typhon основана на испытанном программном и аппаратном обеспечении компаний Teledyne Flir и Kongsberg, включая системы наблюдения и дистанционно управляемый модуль вооружения компании Kongsberg, а также интегрированную систему боевого управления CORTEX.

В рамках поставки норвежское правительство безвозмездно передало Kongsberg бронемашины "Динго-2", ДУМВ и вооружение.

Международный фонд для Украины (IFU) был создан Великобританией и рядом других стран для определения потребностей ВСУ, приобретения важных вооружений и их быстрой доставки на Украину.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии заключило (BAAINBw) заключило с Kongsberg контракт на поставку систем противодействия БЛА на базе дистанционно управляемого модуля вооружения (ДУМВ) "Протектор". В заказанной системе были использованы РЛС Spexer компании Hensoldt и 40-мм автоматический гранатомет с боеприпасами воздушного подрыва. Тем не менее, ДУМВ "Протектор" позволяет применять и другие комбинации вооружений.

Предполагается, что применение оптических датчиков вместо РЛС должно обеспечить большую малозаметность комплекса.

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Великобритания
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