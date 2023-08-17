В "Северной верфи" рассказали о планах сформировать новый портфель заказов в 2024 году

Компания не планирует закладывать новые суда из-за полной загрузки производства по существующим обязательствам, сообщил генеральный директор Игорь Орлов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), строящая ракетные фрегаты и корветы, планирует сформировать в 2024 году новый портфель заказов. Об этом ТАСС в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил генеральный директор компании Игорь Орлов.

"У нас сейчас сформирован такой портфель заказов, что мы не ставим в качестве приоритета вопрос закладки новых кораблей и судов. Нам нужно выполнить те обязательства, которые мы взяли как в области гражданского судостроения, так и в области кораблестроения. Верфь загружена полностью, и мы планируем в 2024 году сформировать новый портфель заказов. В ближайшее время мы никаких закладок не планируем", - сказал он.

По словам Орлова, в настоящее время "Северная верфь" строит "порядка 10 военных кораблей и 10 гражданских судов". "Это очень много, это очень насыщенная и сложная программа", - отметил гендиректор компании.