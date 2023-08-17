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ТАСС

"Рособоронэкспорт" высоко оценил масштаб промышленной кооперации между РФ и Белоруссией

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава компании Александр Михеев подчеркнул, что "с каждым годом количество точек взаимодействия" между странами в этой сфере растет

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. "Рособоронэкспорт" отмечает высочайший уровень сотрудничества, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб промышленной кооперации между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС глава компании Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Рособоронэкспорт" отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб промышленной кооперации в области совместной разработки и производства современной высокотехнологичной продукции", - сказал он.

Михеев добавил, что "с каждым годом количество точек взаимодействия растет".

Как подчеркнул 14 августа на открытии форума министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, "в условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом установления и развития стратегического партнерства".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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