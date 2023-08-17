Глава МО КНДР обвинил США в превращении Корейского полуострова в поле ядерной войны

Как заявил министр обороны республики Кан Сун Нам, действия Вашингтона в целях установления военного господства серьезно угрожают безопасности государств в этом регионе

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Проблему Корейского полуострова через переговоры невозможно решить, пока США кардинально не поменяют свою политику, сейчас только физическая сила удерживает от ядерного конфликта в регионе. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Его обращение зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Пока США не признают полного краха своей враждебной политики по отношению к КНДР и навсегда необратимо не откажутся от своей линии военной конфронтации против нашей республики, решение какого-либо вопроса через диалог или переговоры никак не возможно, и только физическая сила является единственным путем для отстаивания мира и стабильности на Корейском полуострове. Это наша незыблемая позиция", - отметил он.

По словам главы Минобороны КНДР, действия США и их союзников превращают Корейский полуостров в потенциальное поле ядерной войны. "Это в очередной раз подтверждает философию, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог и переговоры - это всего лишь пустое эхо, а единственный и точный путь для профилактики ядерной войны на Корейском полуострове лежит в обладании военными сдерживающими силами", - подчеркнул Кан Сун Нам.

Он добавил, что Вашингтон вряд ли бы искренне предложил временную приостановку совместных учений с Сеулом, отказался бы от размещения американских стратегических средств и сократил бы численность контингента в Южной Корее. "Но даже в таком случае мы прекрасно понимаем, что агрессивное, злобное намерение США лишить нас ядерного оружия и военной силой развалить нашу систему не может измениться ни на йоту", - отметил глава северокорейского оборонного ведомства.

По его словам, США не держат слово, данное на высшем уровне. "Даже если США выведут свои стратегические бомбардировщики или атомную подлодку с Корейского полуострова, то им понадобится всего лишь несколько дней на их повторное размещение, раз они примут решение на это, и им достаточно лишь полмесяца на повторное отправление американской армии после ее вывода из Южной Кореи", - заключил он.

США с начала года перебросили в Республику Корея колоссальные ядерные средства, они ставят ситуацию на грань ядерной войны, заявил Кан Сун Нам.

"США, которые выдвигают враждебную политику по отношению к Корее в качестве государственной политики из года в год на протяжении около 80 лет грубо нарушают самостоятельное развитие и интересы безопасности КНДР, приводят ситуацию в Северо-Восточном Азиатском регионе к пределу вспышки ядерной войны, - отметил он. - Америка <...> с начала текущего года перебросила в Республику Корея огромные ядерные стратегические средства, в том числе атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу, и провела один за другим самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с нами, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности".

"Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну", - подчеркнул северокорейский министр.

США используют события на Украине в качестве предлога для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил Кан Сун Нам.

Министр отметил, что действия США в целях установления военного господства серьезно угрожают безопасности не только КНДР, но и других независимых государств в АТР.

По его словам, "Америка, ссылаясь на события на Украине, подчеркивает связанность вопроса безопасности в берегах Атлантического океана и АТР" с целью превратить НАТО, "которая является нарицательным именем войны и конфликта", в "глобальный военный альянс".

"После холодной войны Соединенные Штаты и Запад, игнорировав рациональное и справедливое требование России предоставить ей юридические гарантии безопасности, упорно форсировали расширение НАТО на Восток, систематически разрушили соотношение сил в Европе, что породило первое вооруженное столкновение после Второй мировой войны", - добавил министр.

Глава Минобороны КНДР также отметил, что в АТР как нигде тесно располагаются западные военно-политические блоки конфронтационного характера, в числе которых AUKUS, QUAD, Five eyes. Он подчеркнул, что это отражает жесткую линию США на разделение на "своих" и "чужих" в регионе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.