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РИА Новости

Глава МО КНР: Китай рад интересу со стороны РФ к военной продукции страны

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Министр обороны КНР Ли Шанфу
Министр обороны КНР Ли Шанфу.
Источник изображения: © AP Photo / Manish Swarup

Глава МО КНР: интерес России к продукции Китая воодушевляет предприятия страны

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Внимание российских военных к продукции военной промышленности Китая воодушевляет предприятия страны, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.

"Я слышал, что вчера министр обороны России посетил китайский стенд (на форуме "Армия-2023"). Это тоже очень воодушевляет наши предприятия, и они, как и прежде, тоже будут еще принимать активное участие в таких форумах", – сказал он в ходе рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

По словам Ли, в ходе предстоящих переговоров он хотел бы затронуть перспективы сотрудничества вооруженных сил Китая и России.

"Это уже наша третья встреча в текущем году. Такого интенсивного общения у меня еще не было с другими главами оборонных ведомств. Это свидетельствует о высоком уровне и особом характере взаимоотношений между государствами и вооруженными силами. Это тоже говорит о нашем хорошем рабочем отношении и личной дружбе", – цитирует министра обороны КНР РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что Шойгу заявил о конце доминирования Запада.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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