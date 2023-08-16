Войти
Военное обозрение

Армия США тестирует новые средства связи, готовясь к возможному военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе

400
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Армия США занимается обеспечением своих военнослужащих всеми необходимыми средствами связи с тем, чтобы они могли умело организовывать и осуществлять связь в сложных условиях. Об этом сообщает Defense News.

Так, по данным американского портала, 25-я пехотная дивизия, дислоцированная на Гавайях, совместно с 82-й воздушно-десантной дивизией армии страны, размещённой в штате Северная Каролина, отработали действия по организации устойчивой и защищённой системы радиосвязи, известной под названием «Интегрированная тактическая сеть армии США (Integrated Tactical Network).

По словам специалиста по радиосвязи исполнительного офиса программы по командованию, управлению и тактической связи (PEO C3T), задача данных мероприятий состоит в сборе и анализе обратной связи со стороны вышеупомянутых подразделений с целью повышения эффективности управления войсками на поле боя.

Стоит отметить, что PEO C3T вносит значимый вклад в модернизацию сети американской армии путём разработки, развёртывания и поддержания сетевого оборудования во всех армейских подразделениях.

Основной упор ВС США ставится на формирование дивизии, которая будет насчитывать в общей сложности порядка 15 тыс солдат, способных вести продолжительные военные действия. Судя по всему, всё это указывает на подготовку Штатов к потенциальному военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), в частности, ввязывании в войну с Китаем. Что же касается Европейского континента, то, как отметил американский офицер, Соединённые Штаты должны быть готовы и к возможному прямому столкновению с Россией, в том случае, если подобная «угроза» будет исходить от Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
31.07.2023
Airbus предлагает ВВС Индии самолеты ВТА A400M
25.04.2022
Япония и США проведут масштабные учения осенью
07.06.2019
"Патефон Сталина" - ДП-27 глазами американцев: Неточности и преувеличения
02.04.2018
Устранение с орбиты
28.03.2018
США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия
06.11.2012
Редактор Aviation Week назвал преимущества конструкции J-31 по сравнению с F-35
05.11.2012
J-31
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны