Армия США тестирует новые средства связи, готовясь к возможному военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе

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Армия США занимается обеспечением своих военнослужащих всеми необходимыми средствами связи с тем, чтобы они могли умело организовывать и осуществлять связь в сложных условиях. Об этом сообщает Defense News.

Так, по данным американского портала, 25-я пехотная дивизия, дислоцированная на Гавайях, совместно с 82-й воздушно-десантной дивизией армии страны, размещённой в штате Северная Каролина, отработали действия по организации устойчивой и защищённой системы радиосвязи, известной под названием «Интегрированная тактическая сеть армии США (Integrated Tactical Network).

По словам специалиста по радиосвязи исполнительного офиса программы по командованию, управлению и тактической связи (PEO C3T), задача данных мероприятий состоит в сборе и анализе обратной связи со стороны вышеупомянутых подразделений с целью повышения эффективности управления войсками на поле боя.

Стоит отметить, что PEO C3T вносит значимый вклад в модернизацию сети американской армии путём разработки, развёртывания и поддержания сетевого оборудования во всех армейских подразделениях.

Основной упор ВС США ставится на формирование дивизии, которая будет насчитывать в общей сложности порядка 15 тыс солдат, способных вести продолжительные военные действия. Судя по всему, всё это указывает на подготовку Штатов к потенциальному военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), в частности, ввязывании в войну с Китаем. Что же касается Европейского континента, то, как отметил американский офицер, Соединённые Штаты должны быть готовы и к возможному прямому столкновению с Россией, в том случае, если подобная «угроза» будет исходить от Москвы.