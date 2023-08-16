Шойгу: РФ может помочь Кубе, Венесуэле и Никарагуа адаптировать армии к современной войне

Глава Минобороны РФ также отметил необходимость развивать контакты с партнерами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Россия благодарна Кубе, Венесуэле и Никарагуа за поддержку СВО с самого ее начала и может поделиться опытом адаптации армии к современным боевым действиям. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы искренне благодарны военным ведомствам Кубы, Венесуэлы, Никарагуа за поддержку специальной военной операции с самого ее начала. В рамках действующих программ сотрудничества готовы поделиться опытом адаптации армии к боевым действиям в современной высокоинтенсивной войне", - сказал он.

Глава Минобороны РФ также отметил необходимость развивать контакты с партнерами из Бразилии, Боливии, Перу, Мексики, Аргентины. "Консультации и делегационный обмен следует активизировать в новых условиях противодействия со стороны США и их союзников", - сказал Шойгу.