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ТАСС

В ОДКБ заявили о разработке решения оснастить миротворцев организации современным оружием

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Совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016»
Совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016».
Источник изображения: © Sputnik

Как отметил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров," в рамках военно-технического сотрудничества государств - членов ОДКБ особое внимание уделяется выполнению мероприятий Плана оснащения современными вооружением, военной и специальной техникой"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил о завершении подготовки решения совета коллективной безопасности объединения оснастить миротворцев организации современными вооружениями и техникой. Об этом Сидоров заявил в ходе посещения форума "Армия-2023".

"В рамках военно-технического сотрудничества государств - членов ОДКБ особое внимание уделяется выполнению мероприятий Плана оснащения современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Завершена подготовка проекта Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "Об оснащении Миротворческих сил ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами", - процитировал Сидорова ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

В ходе посещения мероприятия Сидоров принял участие во встречах с представителями оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. "Состоялся обмен мнениями о представленных на выставке передовых военно-технических разработках, новых образцах военной и специальной техники. Обсуждались вопросы взаимодействия, связанные с военно-техническим сотрудничеством и совершенствованием системы коллективной безопасности ОДКБ", - добавил пресс-секретарь. 

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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