Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»

Источник изображения: topwar.ru

Согласно западной статистике, ВКС России располагали примерно 900 тактическими самолетами до начала СВО. К ним относятся истребители, штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Как полагают западные обозреватели, с тех пор якобы было потеряно от 84 до 130 бортов в результате огня средств ПВО и истребителей, а также аварий. Однако это лишь часть общих потерь, к которым следует отнести до полусотни машин, изношенных в результате повышенной эксплуатации.

Чрезмерное использование этих самолетов дорого обходится России по мере затягивания войны. По моим подсчетам, дополнительные [летные] часы, добавленные с февраля 2022 года, фактически обошлись ей в 27-57 самолетов в виде условных потерь

- говорится в издании Defense News.

Как отмечает автор, все самолеты имеют срок службы. Они спроектированы с учетом общего количества ожидаемых летных часов, которые распределяются более-менее равномерно по времени и разделены периодами периодического технического обслуживания и диагностики.

С его слов, почти половина сил ВКС по-прежнему состоит из модернизированных самолетов советской эпохи. В то время как новые машины рассчитаны на 3500-4500 летных часов, а некоторые достигают 6000, советские борта – на налет всего 2000-3500 часов и многие из них (Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29) приближаются к концу срока службы. У них в лучшем случае осталось от 500 до 1000 часов.

Источник изображения: topwar.ru

В первые несколько месяцев конфликта на Украине ВКС совершали от 150 до 300 боевых вылетов в день по сравнению с примерно 60 в мирное время. Даже снизившись с тех пор до 100 боевых вылетов в день, ВКС фактически налетали вдвое больше с начала СВО.

Как отмечает автор, эта дополнительная нагрузка, по общепринятым меркам, эквивалентна потере примерно 34 самолетов с начала вторжения. Однако это отражает потери только по отношению к сроку службы новых машин. Поскольку у старых самолетов и без того оставалось мало часов, то фактически эквивалент потерь составил примерно 57 самолетов.

Таким образом ВКС будут продолжать терять от 30 до 60 самолетов в год в результате боевых действий, аварий и условных потерь. К лету 2024 года это может привести к тому, что численность ВКС опустится ниже 75% от довоенной

- полагает автор.

При этом нарастающие поставки средств ПВО и крылатых ракет, а также скорое появление истребителей F-16 у ВСУ приведут к еще большим потерям – как реальным, так и условным, считает автор.

Украинские F-16 могут навредить России, даже не сделав ни одного выстрела

- делается вывод в американской прессе.

О потерях самолётов (в связи с износом) в самих США издание не пишет.