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ТАСС

Эксперт: США и Британия берегут свои ВПК, подначивая ФРГ закрывать нужды Киева в танках

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Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Вашингтон оттягивает поставки танков Abrams, прикрываясь отсутствием инфраструктуры в Восточной Европе, а Лондон не спешит направлять танки Challenger 2 непосредственно в зону боевых действий, отметил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. США и Великобритания берегут имидж своих военно-промышленных комплексов (ВПК) и не спешат подставлять под удар обещанные Киеву танки Abrams и Challenger 2. В результате такого "надувательства" со стороны партнеров "дальнейшие перспективы" своего ВПК теряет именно Германия, на убой поставляющая танки Leopard, поделился мнением в беседе с ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Комментируя сообщения в западных СМИ о "невидимых" на фронте танках Challenger 2, которые Британия должна была передать Украине, эксперт согласился с западными коллегами в том, что это яркий пример часто применяемой Британией и США тактики - спровоцировать партнеров на значимые шаги, а самим по возможности отсидеться в стороне и ограничиться только обещаниями. По словам аналитика, стоило ожидать, что "американцы с британцами обязательно применят этот ход".

Эксперт напомнил, что за два месяца контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли 25 Leopard. "Уже сами немцы открыто на площадках НАТО задают вопросы своим британским партнерам и американским кураторам: "А почему вы нас так надули и не предоставили возможность синхронно передавать танки? Раз уж даем танки на убой, то давайте синхронно и в одинаковом количестве". А получается, что британцы и американцы подставили немцев под этот неприятный удар", - сказал эксперт.

Он напомнил, что США оттягивают поставки танков Abrams, прикрываясь отсутствием инфраструктуры в Восточной Европе, а британцы подхватывают инициативу и не спешат направлять свои танки Challenger 2 непосредственно в зону боевых действий. В результате поставленные Киеву раньше танки немецкого производства Leopard, которые имелись на вооружении стран НАТО и за пределами альянса, а также имели хорошую стоимость на рынках Ближнего Востока и Азии, продолжают нести невосполнимые имиджевые потери.

Имиджевые потери

Тем не менее такая нагрузка на ВПК Германии, не подталкивает Британию активизироваться, считает Михайлов. Эксперт убежден, что Лондон не решится действовать в вопросе поставок танков Украине впереди американских партнеров и продолжит оттягивать неудобные расходы. "Если Challenger и появятся в театре военных действий именно в Донбассе, то только тогда, когда американцы пришлют свои Abrams, потому британцы хоть и являются надсмотрщиками над объединенной Европой со стороны Вашингтона, в данном случае понимают, что имиджевые потери будут касаться их в той же степени, что и США, потому что Challenger - такая же визитная карточка Британии, как новое поколение Abrams для США, как новое поколение Leopard для Германии и танки Leclerc для французов, - отметил Михайлов. - Каждое государство, которое производит дорогостоящее вооружение в составе НАТО, отбивает имидж собственных предприятий и не заинтересовано в имиджевых потерях".

При этом, по словам аналитика, если продолжится уничтожение немецких машин на фоне все только готовящихся к решительным действиям американцев и британцев, то германский военно-промышленный комплекс "просто потеряет все свои дальнейшие перспективы". 

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Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Проекты
NATO
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