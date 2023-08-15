Грызлов: форум "Армия-2023" в очередной раз продемонстрирует лидерство и потенциал ОПК РФ

Посол России в Минске отметил, что нынешний форум проходит в период жесткого глобального противоборства между сторонниками многополярного мира и выступающими за сохранение однополярной неоколониальной системы странами коллективного Запада и их союзниками

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Форум "Армия-2023" в очередной раз покажет, что Россия является страной, где производят самое технологичное вооружение. Об этом заявил посол России в Минске, председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в комментарии для ТАСС к открытию форума.

Он обратил внимание, что нынешний форум проходит в период жесткого глобального противоборства между сторонниками многополярного мира и выступающими за сохранение однополярной неоколониальной системы странами коллективного Запада и их союзниками. "В этом противоборстве Россия и ее союзники защищают международное право и историческую правду, отстаивают неотъемлемое право народов быть свободными от западного диктата и самостоятельно выбирать свой собственный путь развития. И уже сейчас очевидно, что у нас гораздо больше единомышленников, чем того хотелось бы американским политикам, евробюрократам и натовским генералам", - подчеркнул Грызлов.

Несмотря на все усилия оппонентов, продолжил посол, форум "Армия" из года в год объединяет друзей, союзников, партнеров из разных стран и регионов мира. "Гости и участники форума "Армия-2023" получат еще одну возможность убедиться в том, что Россия была, есть и будет страной, где производят самое технологичное вооружение, которое надежно стоит на защите международного мира и безопасности", - указал он.

В этом году, напомнил Грызлов, в форуме планируют принять участие 85 иностранных компаний и организаций. Кроме того, в числе участников около 1,5 тыс. предприятий, которые представят порядка 28 тыс. передовых образцов продукции, а Минобороны РФ планирует заключить в рамках форума контракты более чем на 433 млрд рублей.

"Форум "Армия", представляя новые достижения отечественной инженерно-технической школы, наших конструкторских бюро и предприятий, каждый раз убедительно демонстрирует лидерские позиции и колоссальный потенциал российского ОПК", - заключил Грызлов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

С 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.