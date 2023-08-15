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Известия.ru

SCMP назвала Россию лидером по количеству военных учений с КНР за последние 10 лет

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Zha Chunming

SCMP: Россия чаще всех проводила военные учения с КНР за прошедшее десятилетие

Россия провела с Китаем наибольшее число военных учений среди других стран в течение последних 10 лет. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила газета South China Morning Post.

За последние 10 лет прошло 45 военных учений, на которых присутствовали ВС РФ и Народно-освободительная армия Китая (НОАК). В 20 случаях учения реализовывались без участия третьих стран.

Число совместных военных учений возросло, когда в 2012 году в КНР на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая был назначен Си Цзиньпин.

По информации газеты, военное сотрудничество государств не ослабло даже во время пандемии коронавируса. Учения России и Китая под названием «Запад. Взаимодействие – 2021» прошли во время антиковидных ограничений.

Также в последнее время есть тенденция на укрепление взаимодействия РФ с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), в рамках довольно масштабных учений которой также встречаются ВС РФ и НОАК.

В то же время, как отмечает газета, ослабевает сотрудничество в военной сфере между Пекином и Вашингтоном. Последние учения НОАК с армией США состоялись на Гавайях еще в 2019 году.

Ранее, 21 июля, в ходе совместного российско-китайского военно-морского учения «Север. Взаимодействие – 2023» моряки двух стран уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели. Моряки ВМФ России и ВМС Китая тренировались уничтожать из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» макет морской плавающей мины, а также отражать атаку скоростной малоразмерной цели.

Позже, 24 июля, отряд кораблей Военно-морских сил (ВМС) Китая, участвовавших в российско-китайском военно-морском учении «Север. Взаимодействие – 2023», прибыл во Владивосток.

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