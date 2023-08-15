Трофейную военную технику и оружие натовского образца планируют показать на стартующем форуме «Армия-2023» в Кубинке

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В России продемонстрируют десятки образцов иностранного оружия и военной техники, которая была в качестве трофеев взята нашими военнослужащими на разных направлениях спецоперации. Трофейная техника будет представлена на форуме «Армия-2023», который сегодня, 14 августа, стартует в подмосковной Кубинке и продлится до 20 августа.

О том, что на форуме будет представлена среди прочего и захваченная у противника натовская военная техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По данным источников «Военного обозрения» на выставочной площадке форума посетителям планируют продемонстрировать взятые в качестве трофеев у украинской армии американские БМП Bradley, французский колёсный танк AMX-10, а также немецкий танк Leopard 2. Также будут представлены трофейные образцы натовского противотанкового оружия, включая американские Javelin, многочисленные образцы стрелкового оружия.

Напомним, что ранее в адрес российского оборонного ведомства высказывались предложения о размещении трофейной натовской техники, добытой в ходе СВО, перед зданиями посольств западных стран в Москве - тех, которые эту технику киевскому режиму поставляли. На данный момент вместо этого Минобороны РФ решило продемонстрировать военные трофеи на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который соберёт и множество иностранных делегаций.