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Военное обозрение

В концерне «Калашников» назвали сроки начала массовых поставок в войска снайперской винтовки Чукавина СВЧ

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Источник изображения: topwar.ru

Снайперская винтовка Чукавина, разработанная на замену легендарной СВД и принятая на вооружение российской армии, в настоящее время массово в войска не поставляется, первую большую партию винтовок только готовят к передаче военным. Об этом рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была принята на вооружение российской армии в мае 2023 года, одновременно российское Минобороны получило какое-то количество винтовок для снайперов, работающих в зоне СВО. Первая массовая партия винтовок СВЧ сейчас находится в производстве, она будет поставлена в войска до конца этого года, точные сроки не называются.

До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска

- заявил Уржумцев.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200. Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в ходе опытной эксплуатации в зоне СВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
NATO
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