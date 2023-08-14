Войти
Военное обозрение

Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

423
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США и Япония намерены заняться разработкой новой противоракеты, способной перехватывать гиперзвуковой оружие, уже имеющееся на вооружении России, Китая и Северной Кореи, а также перспективных гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает японская пресса.

Гиперзвуковое оружие России, Китая и КНДР очень беспокоит не только США, но и Японию, Вашингтон и Токио намерены заняться совместной разработкой противоракеты, которая будет способна перехватывать не только уже стоящие на вооружении образцы гиперзвукового оружия, но и перспективные. Получить новую противоракету стороны планируют через 10 лет, именно столько времени потребуется на ее создание.

Однако это только предварительные планы, договора о разработке между США и Японией пока нет, его тоже только планируется заключить. По данным газеты Yomiuri, соглашение может быть подписано в ходе переговоров японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом, которые пройдут 18 августа в Вашингтоне.

В Токио давно высказывают опасения, что имеющаяся в настоящее время система ПВО Японии не способна бороться с гиперзвуковыми ракетами Китая и КНДР. Высказываются опасения и в отношении России, но поменьше, все же основными конкурентами Токио в данном регионе являются Пекин и Пхеньян.

Двухуровневая ПВО Японии состоит из комплексов Aegis кораблей флота, имеющих ракеты-перехватчики SM-3, способные сбивать баллистические ракеты на среднем этапе траектории, следующий уровень - ЗРК Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые ракеты должны будут дополнить эти системы, установив надежный противоракетный щит над всей территорией Японии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
sm-3
Иджис
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
19.08.2021
"Это провал". Пентагон обнаружил уязвимость системы ПРО
22.01.2019
Бей первым
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
22.06.2015
Систему ПРО спрячут под сакурой
05.08.2013
Россия и США на развилке
18.06.2012
Роль и место ПРО в большой стратегии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы