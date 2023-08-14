Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

Источник изображения: topwar.ru

США и Япония намерены заняться разработкой новой противоракеты, способной перехватывать гиперзвуковой оружие, уже имеющееся на вооружении России, Китая и Северной Кореи, а также перспективных гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает японская пресса.

Гиперзвуковое оружие России, Китая и КНДР очень беспокоит не только США, но и Японию, Вашингтон и Токио намерены заняться совместной разработкой противоракеты, которая будет способна перехватывать не только уже стоящие на вооружении образцы гиперзвукового оружия, но и перспективные. Получить новую противоракету стороны планируют через 10 лет, именно столько времени потребуется на ее создание.

Однако это только предварительные планы, договора о разработке между США и Японией пока нет, его тоже только планируется заключить. По данным газеты Yomiuri, соглашение может быть подписано в ходе переговоров японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом, которые пройдут 18 августа в Вашингтоне.

В Токио давно высказывают опасения, что имеющаяся в настоящее время система ПВО Японии не способна бороться с гиперзвуковыми ракетами Китая и КНДР. Высказываются опасения и в отношении России, но поменьше, все же основными конкурентами Токио в данном регионе являются Пекин и Пхеньян.

Двухуровневая ПВО Японии состоит из комплексов Aegis кораблей флота, имеющих ракеты-перехватчики SM-3, способные сбивать баллистические ракеты на среднем этапе траектории, следующий уровень - ЗРК Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые ракеты должны будут дополнить эти системы, установив надежный противоракетный щит над всей территорией Японии.