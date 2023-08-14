Цель поставки новейших «супердронов» Украине объяснили

Германия подталкивает Вооруженные силы Украины (ВСУ) к диверсионно-террористической и разведывательной деятельности. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил цель передачи Киеву современного разведывательного беспилотника LUNA NG военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Специалист отметил, что беспилотники LUNA NG были разработаны на минимизацию шума.

«Там действует электрическая пропульсия вместо двигателей внутреннего сгорания. За счет этого снижается сам шум. Также этот беспилотник имеет легкий корпус. Но эти беспилотники все-таки создавались не совсем для военных целей, а для использования в промышленности, сельском хозяйстве», — рассказал он.

Скорее всего, он будет использоваться как разведывательный. Летать он может в течение 12 часов на расстоянии свыше сотни километров Александр Перенджиев военный политолог

«Я думаю, что засекать его нужно будет не только с помощью РЛС, но и обычным наблюдением. Здесь как раз возможно будет обнаруживать его с помощью других дронов. Также, по-видимому, этот дрон может еще обеспечить какую-то связь разведывательных и диверсионных групп. Поэтому конечно, эти дроны надо вычислять и уничтожать», — заключил Перенджиев.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит ВСУ современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Помимо использования в качестве разведывательной системы, LUNA NG также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.