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Немецкий оборонный концерн поставит Украине разведывательный беспилотник

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БПЛА LUNA NG
БПЛА LUNA NG.
Источник изображения: rheinmetall.com

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

По данным издания, в комплект БПЛА входят в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG является совершенно новой системой беспилотников. Она превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам.

Отмечается, что помимо использования в качестве разведывательной системы, LUNA NG также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 к 2024 году. Инициаторами сделки по закупке танков модификации 2A4 и дальнейшей их передаче Вооруженным силам Украины выступили Дания и Нидерланды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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