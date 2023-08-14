Антон Семеняко: новое орудие для ВДВ "Лотос" сможет поражать "шквалом огня"

Крупнейшая отечественная выставка вооружений – военно-технический форум "Армия-2023" – начинает свою работу в понедельник 14 августа 2023 года в подмосковной Кубинке. Среди традиционных участников оружейного салона – ведущий российский разработчик стрелкового и артиллерийского оружия, а также боевой экипировки военнослужащих Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, находится в доверительном управлении концерна "Калашников" госкорпорации "Ростех"). В преддверии выставки временный гендиректор института Антон Семеняко дал интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, в котором рассказал о новинках ЦНИИТОЧМАШ на "Армии-2023", новейших аэрозольных боеприпасах, скрывающих бойцов и технику от высокоточного оружия противника, испытаниях перспективной артустановки для ВДВ "Лотос", а также о работах над боевой экипировкой солдата будущего нового поколения "Легионер".

– Антон Иванович, что в этом году ЦНИИТОЧМАШ представит на форуме "Армия"?

– В этом году наши разработки будут представлены сразу на четырех площадках форума. Первая – это демо-центр Концерна "Калашников", находится с июля прошлого года. Вторая – экспозиция министерства обороны России, где мы представим 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие Воздушно-десантных войск "Лотос". Третья площадка – павильон ОПК, закрытая экспозиция, о которой, как понимаете, сказать ничего не могу. Четвертая – шале "Рособоронэкспорт" и пятая – стрелковый центр "Калашников", где желающие смогут в динамике испытать наше оружие.

– На каком этапе находятся работы над "Лотосом", каковы его преимущества по сравнению с орудием "Нона", на смену которому он создается?

– С октября 2020 по март 2022 года были проведены предварительные испытания опытного образца самоходного артиллерийского орудия 2С42 (шифр "Лотос"). Всего была проведена 131 проверка, в том числе стационарные и специальные испытания, испытания стрельбой, эргономическая экспертиза и оценка надежности и так далее. В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по маневренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет" и другие. В ходе испытаний транспортированием мы подтвердили характеристики подвижности изделия на суше и по воде на уровне не ниже БМД-4М. Кроме того, "Лотос" успешно прошел копровые испытания, в ходе которых проведено восемь сбросов машины разных высот и под разными углами. На сегодняшний день ЦНИИТОЧМАШ устраняет замечания, полученные в ходе предварительных испытаний, после чего конструкторской документации присвоят литеру "О" и два опытных образца "Лотоса" передадут на государственные испытания.

Действительно, считаю логичным сравнить "Лотос" и "Нону". САО 2С42 "Лотос" в 1,5 раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатным осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. В отличие от "Ноны-СМ" "Лотос" имеет существенно более высокий уровень защищенности боевого расчета от пуль, осколков и мин, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, орудие может десантироваться на парашютах с расчетом внутри. Согласитесь, наглядное преимущество.

– Какие перспективные образцы помимо "Лотоса" покажет ваш институт?

– Самая большая наша экспозиция будет в павильоне Концерна "Калашников". Посетители форума смогут увидеть и подержать в руках образцы стрелкового и специального оружия, разработанного в ЦНИИТОЧМАШ: линейка СР – пистолет СР1МП, пистолет-пулемет СР2МП и автомат СР3МП, 9-мм самозарядный пистолет 6П72 и его специальную модификацию 6П72-1 (созданы в рамках опытно-конструкторской работы "Удав"), 7,62-мм самозарядные пистолеты ПСС и ПСС-2, а также модернизированные версии знаменитых "Винтореза" и "Вала" – 9-мм винтовка снайперская специальная модернизированная (ВССМ) и 9-мм автомат специальный модернизированный (АСМ). Да, мы уже не первый раз экспонируем эти изделия, но они по-прежнему вызывают интерес и специалистов, и просто любителей стрелкового оружия. И это не удивительно. Несмотря на то, что некоторые образцы были разработаны 10-20 и даже 30 лет назад, они остаются лидерами в своих классах, как говорят наши коллеги из "Рособоронэкспорта", востребованными на международных рынках. Это подтвердил и недавний форум "Россия-Африка", где стенд со стрелковым оружием, на котором была представлена и линейка СР, пользовался особым интересом.

Если говорить о новинках, на "Армии-2023" мы впервые представим широкой общественности унифицированную ручную дымовую гранату РДГ-У, противодесантную мину ПДМ-МД и новые аэрозолеобразующие боеприпасы. В прошлом году эти изделия мы показывали только специалистам.

Востребованность каждой из разработок очевидна. Противодесантная мина ПДМ-МД предназначена для обороны побережья на малых глубинах. Как известно, у России самая протяженная в мире водная граница. Ручная дымовая граната предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +55 градусов Цельсия. Сегодня для установки дымовой завесы надо либо привлекать специалистов РХБЗ, либо использовать технику. С гранатой РДГ-У каждый боец сможет сам обеспечить свою маскировку. Новые разработки ЦНИИТОЧМАШ в линейке аэрозолеобразующих боеприпасов (так называемые АОБы) позволяют значительно повысить противодействие высокоточному оружию противника. Высокоточное оружие (ВТО) с любой – лазерной, тепловой, радиолокационной – системой наведения во время полета должно периодически "уточнять" свой маршрут до цели, то есть "видеть" эту цель. Аэрозольная завеса не позволяет головке самонаведения ВТО проводить это уточнение. И тогда боеприпас либо уходит с курса, либо, перейдя на инерциональное управление, снижается его точность поражения. Проведенные испытания показали, что использование АОБов значительно повышает обеспечение живучести бронетехники на поле боя: заявленный принцип "один боеприпас – одна цель" не срабатывает.

Да, высокоточное оружие постоянно совершенствуется, но развиваются и аэрозольные боеприпасы. Если еще недавно наши АОБы защищали от ВТО с тремя системами наведения – лазерной, оптической и тепловой, то сейчас они могут противостоять и высокоточному оружию с радиолокационной системой наведения. Плюс к этому, удалось нарастить количество кассет в боеприпасе, что привело к возможности создания более плотной завесы комбинированных аэрозольно-дипольных помех.

– Известно, что ЦНИИТОЧМАШ – головной разработчик боевой экипировки военнослужащих первого и второго поколения "Бармица" и "Ратник". Как сейчас идет работа над экипировкой третьего поколения "Легионер"?

– Действительно, ЦНИИТОЧМАШ определен головным предприятием по научно-исследовательской работе "Легионер". Задача НИР – определить видение экипировки военнослужащего третьего поколения. Безусловно, она должна превосходить "Ратник" по всем позициям: защите, жизнеобеспечению, связи, средствам поражения. В экипировке должны быть использованы новые материалы, которые будут легче, но обеспечат лучшую защиту. На сегодняшний день мы уже определились с соисполнителями. Это порядка пятидесяти предприятий и научных центров. "Ядро" команды – наши давние партнеры по опытно-конструкторской работе "Ратник". Но в связи с тем, что в экипировке нового поколения не пять, а шесть подсистем – добавилась робототехническая подсистема, выросло и число партнеров. В соответствии с заданием итоги НИР должны быть подведены к концу текущего года.

– Над чем еще сейчас работают специалисты вашего института?

– Идет подготовка САО "Лотос" к государственным испытаниям, которые планируются на осень этого года. В научно-исследовательском центре стрелкового вооружения и боеприпасов активно работают над совершенствованием боеприпасов к стрелковому оружию в калибрах 7,62-мм, 8,6-мм и 12,7-мм.

По некоторым изделиям уже проведены предварительные испытания, показавшие хорошие результаты. Разрабатываются новые варианты высокопрочных стеклопластиковых упаковок для высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия, значительно расширяется производственная база для их изготовления.