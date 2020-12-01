Великолепная пятерка

Сегодняшние цифры патентования трудно сравнить со статистикой изобретений 70–80-х годов, но их количество стабильно

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию «Ростех») – уникальное предприятие ОПК, где разрабатывают десятки видов вооружений. Его сотрудниками получены 3301 авторское свидетельство и патент на изобретения. В серийное производство запущено более 150 изделий и комплексов ВВТ, боевых технических средств и патронов различного типа. Как новые идеи здесь становятся изобретениями, национальным достоянием России, выходят на мировой уровень? На этот и другие вопросы ответила ведущий специалист патентно-лицензионного отдела Тамара Введенская.

– Тамара Афанасьевна, патентно-лицензионный отдел создан 57 лет назад, а вы работаете здесь практически с момента его основания. Каковы особенности получения патентов на оружейные новшества в советское время и сейчас – в современной России?

– История ЦНИИТОЧМАШа – это, безусловно, история изобретений его сотрудников. В нашем отделе находятся охранные документы, подтверждающие права разработчиков и института на все результаты интеллектуальной деятельности начиная с 1963 года. Это изобретения, полезные модели, промышленные образцы... Срок действия патента на изобретение, которое характеризуют новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, составляет 20 лет, для полезной модели (новизна и промышленная применимость) – 10 лет, для промышленного образца (внешний вид изделия) – 5 лет.

“ Сегодня оружие, созданное климовскими оружейниками, поставляется в страны СНГ, Ближней, Центральной и Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна. Интерес к продукции института стабильно высокий ”

Основная задача отдела – помощь сотрудникам предприятия в защите технического решения. В частности, патентовед составляет патентную формулу изобретения с указанием точного наименования изобретения и элементов, составляющих его новизну, оформляет все остальные материалы для заявки на выдачу патента. В процессе выполнения НИР и ОКР на всех этапах проводятся патентные исследования с целью определения технического уровня и тенденций развития разрабатываемых объектов. В результате принимается решение о возможности получения патента на результаты научно-технической деятельности (РНТД). Специалисты отдела также оформляют документы на выплату авторских вознаграждений, контролируют использование изобретений в производстве, ведут отчетность по патентно-лицензионной работе.

Наши сотрудники обладают знаниями в сфере законодательства по интеллектуальной собственности: Авторское право РФ, Патентное право РФ, методические и нормативные материалы по патентоведению и организации рационализации и изобретательства и т. д. Владеют в совершенстве организацией патентной и изобретательской работы, методами анализа технического уровня и тенденций развития техники, работают с патентными иностранными материалами, специализированными компьютерными программами.

– Насколько известно, раньше наши ученые и «левши» не имели права на запатентованные изобретения? Когда и на какое изделие был получен первый патент?

– Советское патентное законодательство началось в 1919 году. Но тогда изобретатель был лишен права собственности на свое новшество: оно являлось достоянием государства. При этом за автором закреплялось право на вознаграждение в случае внедрения изобретения, создающего экономию, в размере двух процентов от экономического годового эффекта. После образования СССР в 1922 году авторское свидетельство оставалось единственным средством защиты изобретений. С небольшим перерывом с 1924 по 1931 год, когда были узаконены именно патенты с подтвержденными правами собственности изобретателя на изобретение. Но выдавались они в небольших количествах и только иностранцам.

Лишь в 1990 году был принят Закон об изобретательстве в СССР, который отменил авторское свидетельство и сделал патент единственным охранным документом. В связи с распадом Советского Союза этот закон отработал всего год, и ЦНИИТОЧМАШ как раз успел оформить свой первый патент на изобретение. В новой России «патентный закон» был принят в 1992 году.

Еще раз отмечу, что первый патент в ЦНИИТОЧМАШе получен в ноябре 1990 года. Под номером 1799454 зарегистрировано изобретение малокалиберного винтовочного патрона, авторами которого являются Анна Батурина, Игорь Березкин, Виктор Сабельников, Любовь Дресвянникова и Юрий Воронин. Они же вместе с институтом являлись патентообладателями. Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия спортивного назначения, преимущественно к патронам кольцевого воспламенения с трассирующими пулями. Его целью являлось повышение эффективности стрельбы за счет обеспечения возможности визуального наблюдения за траекторией полета пули на дальности до 100 метров и повышения герметичности патрона при сохранении баллистических характеристик и габаритов стандартного патрона. Если перевести это с технического на общепонятный язык, то для разработанного институтом в 1946 году 5,6-мм малокалиберного патрона кольцевого воспламенения (с 1980-го получил известность под названием .22LR «Олимп») конструкторы придумали трассирующую пулю.

С 1963 по 1990 год сотрудники института получали авторские свидетельства. Первое такое свидетельство № 157186 (авторы – С. Гришин, Р. Махлин, А. Перемитин и др.) было получено на изобретение, касающееся модернизации электромагнитной муфты, в январе 1963 года.

– Сколько в среднем в год в последние пять лет получает авторских свидетельств на свои изобретения ваш институт?

– В 2015 году было получено девять патентов, в 2016-м – три, в 2017-м – четыре, в 2018-м – 10, а в прошлом – семь. Конечно, невозможно сравнивать эти цифры со статистикой патентования изобретений в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия, когда действительно произошел качественный скачок: почти треть всех значимых изобретений мира регистрировалась в СССР (в среднем около 300 тысяч изобретений в год). В ЦНИИТОЧМАШе в это время ежегодно в среднем подавалось около 120–130 заявок на получение авторских свидетельств, а в конце восьмидесятых – до 200 заявок. Но необходимо признать, что институт в последние пять лет достаточно стабилен по количеству новых патентов из года в год.

– Какие патенты получены в последний год?

– В 2020-м уже три патента. Это патент № 2712470 (авторы – Николай Кузин, Иван Козлов, Антон Корнеев, Иван Кухтинов) от 29 января на «Магазин стрелкового оружия» для изделия 9Х21-мм «Удав», патент № 2717857 (авторы – Виктор Баранов, Владимир Беляев, Олег Казанцев, Александр Неклюдов, Максим Швецов, Иван Шкиря и Алексей Щекин) от 26 марта на «Ведущее устройство оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда» и патент № 2732525С1 (авторы – Иван Козлов, Александр Борисов, Матвей Елисеев, Руслан Сидякин, Петр Сердюков, Николай Кузин, Игорь Беляев, Антон Корнеев, Людмила Уткина) на собственно сам «Самозарядный пистолет «Удав».

– Какие направления деятельности института наиболее «запатентованы»?

– Конечно, разработки оружия и патронов. По статистике на них приходится до 90 процентов всех изобретений.

– Можно сформировать Топ-5 изобретений ЦНИИТОЧМАШа, которые вошли в историю оборонной промышленности России?

– Первое место в этом списке, конечно бы, занял 5,6-мм патрон для автомата Калашникова (авторское свидетельство 36786 1966 года, в дальнейшем 5,45-мм патрон), хотя данная разработка уже хорошо известна, секретный гриф на изобретение до сих пор не снят.

На слуху наиболее известные разработки ЦНИИТОЧМАШа: комплект боевой экипировки «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, ПТРК «Корнет», пистолеты «Гюрза» и «Удав», автомат «Вал», винтовка «Винторез», снайперские комплексы «Точность», семейство самоходных орудий «Нона», новейшая САО «Лотос», патроны «Олимп»…

Тут Топ-5 не обойдешься. Вот конкретные примеры. Комплексные научно-исследовательские работы специалистов института позволили создать облик новой системы общевойскового, подводного и бесшумного стрелкового вооружения.

Нашими специалистами сформулирована концепция существенного (в несколько раз) повышения кучности автоматического огня, обеспечиваемой новым оружием без каких-либо изменений баллистических характеристик 5,45-мм патрона за счет новых схем автоматики.

Для водолазов-разведчиков и других специалистов, действующих под водой, разработаны специальные патроны и оружие для них: 4,5-мм патрон СПС и подводный пистолет СПП-1, а также 5,66-мм патрон МПС и автомат для подводной стрельбы АПС для него. Несмотря на то, что эти образцы оружия стали предметом внимательного изучения, реализованные в них технические решения до сих пор не воспроизведены ни в одной стране мира.

Бесшумное оружие: 9-мм автоматный комплекс, 9-мм снайперский комплекс, 7,62-мм пистолетный комплекс. Специальные 9-мм пистолетный и малогабаритный автоматный комплексы оружия для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом. Другие уникальные разработки – новое поколение артиллерийского вооружения. Институтом созданы и обоснованы схемы (технический облик) принципиально новых 120-мм универсальных артиллерийских комплексов, сочетающих в одном образце качества миномета, гаубицы и противотанковой пушки.

В копилке изобретений и необычные образцы оружия, например подводное бесшумное оружие для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом.

– Вы уже упомянули известные имена изобретателей. Кто еще в этом списке?

– Владимир Васильевич Симонов – ветеран института, ушел из жизни в мае 2020 года. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель, на его счету более 100 авторских свидетельств и патентов. Самые известные изобретения – такие уникальные образцы оружия, принятые на вооружение Советской/Российской армии и ряда зарубежных армий, как подводный пистолет СПП-1 и подводный автомат АПС.

В институте сейчас работает и передает свой опыт молодым оружейникам легендарный Петр Иванович Сердюков, которому в декабре этого года исполнится 75 лет. Более чем за полвека работы он получил около 50 патентов. Свыше десятка уникальных образцов стрелкового оружия вошли в производство. Среди них самозарядный пистолет СР-1 (он же пистолет Сердюкова), бесшумный автомат АС «Вал» и винтовка снайперская специальная (ВСС «Винторез»). Сердюкову присуждена Государственная премия Российской Федерации, он награжден орденом Дружбы.

Николай Николаевич Кузин – разработчик 9-мм пистолета-пулемета СР2, который был создан в ходе выполнения опытно-конструкторской работы «Вереск-ПП» и принят на вооружение специальных подразделений ФСБ России 20 лет назад. Пистолет-пулемет имеет схему работы автоматики, основанную на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору. Запирание и отпирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг его продольной оси. Николай Николаевич – соавтор новейшего изобретения ЦНИИТОЧМАШа – 9-мм самозарядного пистолета 6П72, более известного как «Удав».

Перечислить всех просто невозможно. Например, Виктор Максимович Сабельников возглавлял ЦНИИТОЧМАШ с 1963 по 1992 год, а в общей сложности отдал институту 43 года своей жизни. О нем в основном пишут как о разработчике стрелковых комплексов, но Виктор Максимович всегда утверждал, что создание любого стрелкового оружия начинается с разработки соответствующего патрона. Под его руководством впервые в мире создан подводный стрелковый комплекс (патрон-пистолет-автомат), принятый на вооружение в 1971 году, при головной роли ЦНИИТОЧМАШа проведена разработка 5,45-мм автоматного стрелкового комплекса. В серийное производство также внедрены газовый патрон и патрон для бесшумной и беспламенной стрельбы, патроны «Олимп».

Михаил Васильевич Чугунов, руководитель аппарата главного конструктора по боевой экипировке и носимому вооружению, – около 25 авторских свидетельств и патентов на разработки стрелкового оружия. Сергей Федорович Земцов – 123 заявки на изобретения, касающиеся ракетно-артиллерийского вооружения. Виктор Васильевич Шутенков, начальник сектора научно-исследовательского отдела разработок специальных артиллерийских и инженерных боеприпасов, – почти 30 авторских свидетельств и патентов. Алексей Степанович Неугодов – соавтор разработки 7,62-мм пулемета ПКП «Печенег». Владимир Михайлович Бобров – создатель бронебойных и бронезажигательных пуль. Елена Сергеевна Корнилова – разработчик специального патрона СП10 для пистолета СР1М и пистолета-пулемета СР3М. Лидия Ивановна Булавская – руководитель группы по разработке 5,45-мм патрона для автомата Калашникова. Владимир Михайлович Ляпишев разрабатывал химические составы для покрытия оружия, патронов, создал упаковку для различных изделий военной техники, боеприпасов и другой продукции.

Всего же за 76 лет в серийное производство запущено более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа. Значительная часть из них до сих пор состоит на вооружении Российской армии. В настоящее время на заводах выпускают 42 образца финальных изделий военного и гражданского назначения, созданных в ЦНИИТОЧМАШе. Увы, у нас в стране почему-то больше знают различных смехачей, клоунов и эстрадных див, но не знают тех, кто создает славу русскому оружию, стоит на страже обороноспособности страны, ее национального суверенитета и независимости.

– Одно изделие – несколько патентов. Как часто, разрабатывая по ТТЗ определенный вид оружия, конструкторы на этой основе получают патенты на другие изобретения на инновационной основе?

– Например, изделие «Корнет» имеет шесть патентов. «Удав» – три патента на сам пистолет и два патента на патроны к нему. Для CAO 2С31 («Вена» – первое отечественное самоходное орудие, оснащенное автоматизированной системой управления наведением) институт проектировал орудийный вычислительный комплекс с установленным программным обеспечением – получено семь патентов на изобретения и один на полезную модель. Пулемет «Печенег» принес шесть патентов, СП10 (пули патрона со стальным термоупрочненным сердечником повышенной пробиваемости) – пять патентов.

– Сегодня перед предприятиями ОПК стоит задача по диверсификации производства, переводу части мощностей на гражданские рельсы и выпуску продукции мирного (двойного) назначения. Какие изобретения ЦНИИТОЧМАШа используются в гражданской промышленности?

– Основными направлениями работ в этом направлении являются создание новых материалов, технологий, развитие современной медицинской техники и оборудования, высококачественной продукции длительного пользования и товаров народного потребления. Например, для проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации техногенных катастроф и других катаклизмов ученые института разработали автономный пиротехнический инструмент высокой энергоемкости – резак для материалов пруткового профиля (патент № 2057000).

Аэрозольный комплекс самозащиты «Удар», который производят в Кирове, – также разработка института (патенты №№ 2044250, 2029216, 2042913). Для подготовки стрелков с успехом используются сконструированные нашими специалистами тренажеры, имитирующие реальное взаимодействие человека с оружием.

– Какие ваши изобретения вышли на мировой уровень, имеют экспортные экземпляры?

– За 76 лет деятельности его продукция экспортировалась почти в 40 стран. Сегодня оружие, созданное климовскими оружейниками, поставляется в страны СНГ, Ближней, Центральной и Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна. Интерес к продукции института стабильно высокий. Только в последние годы около 15 стран запрашивали у нас коммерческие предложения по поставкам специального стрелкового оружия. Причем в дополнение к этой работе созданные у нас образцы ВВТ производятся для зарубежных партнеров Рособоронэкспорта на тульских, ижевских и других российских заводах.

Например, 9х21-мм самозарядный пистолет СР1МП с приспособлением для крепления вспомогательных средств («Гюрза»), 9х21-мм пистолет-пулемет СР2МП, 9-мм модернизированный малогабаритный автомат СР3М, 9-мм автомат специальный 6П30 (АС «Вал») и 9-мм винтовка снайперская специальная 6П29 (ВСС «Винторез»).

Все перечисленное говорит о том, что институт, как и весь оборонно-промышленный комплекс России, несмотря на пандемию COVID-19, не остановился в своем развитии, продолжает совершенствоваться, вносит в бюджет страны весомый вклад и отвечает на вызовы времени.

Беседовал Виталий Струговец

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года