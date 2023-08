Египет несмотря на давление США отказывается от поставок вооружения Украине

Как сообщила американская газета "The Wall Street Journal" в материале Jared Malsin, Summer Said "Egypt Resists U.S. Calls to Arm Ukraine" ("Египет сопротивляется призывам США вооружить Украину"), Египет под давлением США отказался от намерений поставить России реактивные снаряды, но до сих пор не присоединился к усилиям администрации президента США Джо Байдена по поставкам вооружения для Украины.

Системы ПВО вооруженных сил Египта, 2021 год (с) министерство обороны Египта

После того, как Египет согласился не поставлять оружие в Россию, теперь он сопротивляется просьбам высокопоставленных руководителей США поставить вооружение на Украину, заявили египетские и американские официальные лица, и это стало препятствием для стремления администрации Байдена по сбору вооружения для украинского контрнаступления.

Официальные лица сообщили, что Египет изначально планировал поставить [122-мм] реактивные снаряды в Россию, но отказался от этого намерения под давлением США в начале этого года. Официальные представители США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, попросили Египет вместо этого поставить оружие Украине, стремясь помочь украинскому правительству преодолеть нехватку боеприпасов.

Министр обороны США Ллойд Остин сделал этот запрос в марте во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Аль-Сиси в Каире. Лидеры Египта в то время ответили уклончиво, и высокопоставленные представители США с тех пор неоднократно снова поднимали этот вопрос.

По словам американского официального представителя, США попросили Египет поставить Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие. В переговорах с американскими официальными лицами Египет не отклонял запросы полностью, но египетские официальные лица заявили в частном порядке, что Египет не планирует отправлять оружие Украине.

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил, что Египет действует как партнер, работающий над достижением справедливого и прочного мира на Украине. "Мы считаем эти переговоры с Египтом продуктивными. Мы провели ряд дипломатических обсуждений, и ответ Египта соответствовал его прочному партнерству с США", - сказал представитель. - "Это не простые и не быстрые вопросы, и наши обсуждения с нашими египетскими партнерами нашей взаимной заинтересованности в прекращении Россией войны продуктивны и продолжаются", - заявил представитель.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил: "Наше сотрудничество с Египтом по многим вопросам, включая конфликт на Украине, является обширным и позитивным". "Хотя мы не будем обсуждать деликатную дипломатию, любые сообщения об обратном являются полностью недостоверными", - сказал он. Представитель министерства иностранных дел Египта не ответил на запрос комментариев.

Сопротивление Египта является препятствием для глобальных усилий Вашингтона по сбору вооружения и боеприпасов для Украины в критический момент войны. Украинские силы пытаются прорвать сильно укрепленные русские позиции в усилиях, которые рассматриваются как имеющие решающее значение для исхода войны. Вашингтон также вовлечен в усилия по активизации дипломатической и материальной поддержки Украины и противодействию влиянию Кремля на глобальный юг.

США залезли глубоко в мировые запасы вооружений, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими боепаприпасами для ее войны с русскими войсками. Артиллерия является одним из важнейших видов вооружения в этой войне, которая в основном разыгрывается на обширных районах восточной и южной Украины.

Египет пытался не занимать чью-либо сторону с тех пор, как Россия начала свою операцию на Украине, сохраняя дружеские отношения и связи с русским правительством. У Сиси теплые личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и он принял участие в саммите африканских лидеров в Санкт-Петербурге в июле. Египет также покупает большую часть своей пшеницы в России, и Москва надеется увеличить эти продажи после того, как в прошлом месяце она отказалась от соглашения, которое позволяло Украине экспортировать свое зерно через Черное море.

Продолжающееся нежелание египетского правительства поставить оружие Украине до вызывает обеспокоенность среди членов Конгресса США, которые настаивают на том, чтобы администрация президента США Джо Байдена не разблокировала 320 млн долл. военной помощи Египту, замороженные, чтобы оказать давление на египетское правительство в связи с нарушением им прав человека. США ежегодно предоставляют Египту 1,3 млрд долл. военной помощи, при этом выделение небольшой части этой помощи обуславливается ситуацией с правами человека в этой стране.

В прошлом месяце группа высокопоставленных сенаторов-демократов направила обращение государственному секретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала американскую администрацию приостановить данную часть военной помощи Египту на третий год подряд и потребоватьт от Египта освободить политических заключенных и прекратить пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Одиннадцать членов Палаты представителей США от Демократической партии по отдельности призвали администрацию заморозить эту помощь в своих обращениях 10 августа.

Ожидается, что администрация США примет решение о предоставлении помощи Египту в ближайшие недели.