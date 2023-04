Египет чуть было не поставил реактивные снаряды России, но вместо этого согласился вооружать Украину

Американская газета "The Washington Post" в материале Missy Ryan, Evan Hill, Siobhán O'Grady "Egypt nearly supplied rockets to Russia, agreed to arm Ukraine instead, leak shows" ("Египет чуть было не поставил реактивные снаряды России, но вместо этого согласился вооружить Украину, как показывают утечки"), правительство Египта планировало поставку в Россию 122-мм реактивных снарядов Sakr-45 по запросу Москвы, но после дипломатического давления со стороны США отказалось от этого и позднее одобрило производство 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов для поставки Соединенным Штатам с целью последующей передачи Украине.

Египетские 122-мм 30-ствольные реактивные системы залпового огня на шасси советского гусеничного тягача АТС-59Г, 2016 год (с) tanks-encyclopedia.com

Египет приостановил план секретной поставки реактивных снарядов в Россию в прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины, согласно пяти просочившимся документам американской разведки, о которых ранее не сообщалось.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила о другом документе, раскрывающем тайную схему президента Египта Абдель Фатаха Ас-Сиси в феврале по поставке в Россию до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов Sakr-45, которые могут использоваться в российских реактивных системах залпового огня [БМ-21 "Град"]. Сиси поручил своим подчиненным держать проект в секрете "во избежание проблем с Западом", говорится в документе.

Но новые документы, которые The Washington Post получила из множества материалов, предположительно размещенных в социальной сети Discord военнослужащим ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, показывают, что Сиси в начале марта отказался от планов снабжения Москвы боеприпасами, поскольку этот шаг представлял бы собой серьёзный вызов самому щедрому западному союзнику Каира, - Соединенным Штатам.

В сеть просочились десятки строго засекреченных документов, раскрывающих конфиденциальную информацию, предназначенную для высших руководителей вооруженных сил США и разведки. В рамках эксклюзивного расследования The Washington Post также рассмотрела множество дополнительных секретных документов , большинство из которых не были обнародованы.

Египет, хотя у него давние дипломатические и военные связи с Россией, на протяжении десятилетий был главным союзником Америки на Ближнем Востоке и ежегодно получает военную помощь от США на сумму более 1 миллиарда долларов.

В качестве очевидной дипломатической победы администрации президента США Джо Байдена в новом просочившемся документе говорится, что Египет отложил сделку с Москвой и одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов Соединенным Штатам для последующей передачи Украине.

Вашингтон стремился заручиться новыми сторонниками - и остро необходимыми боеприпасами - для борьбы Киева с российскими войсками. В документе говорится, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины в качестве "рычага" для получения современной военной техники от США.

Взятые вместе, документы дают новое представление о тихой, но высокой дипломатии администрации Байдена со странами, которые стремились оставаться в стороне от усиливающегося противостояния Вашингтона с Москвой. Они также показывают, как конкуренция великих держав позволила Египту искать новые преимущества, поскольку его отношения с Соединенными Штатами становятся менее важными.

"Сам факт такого соперничества создает возможности для легкого выигрыша в отношениях США, и вы можете себе представить, что это будет в ущерб повестке дня в области демократии и прав человека", - сказал Майкл Ханна, программный директор США в Международной кризисной группе.

В документах не указано, реанимировал ли впоследствии Каир план по поставке реактивных снарядов Москве или же он уже поставил Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.

The Washington Post ранее сообщала, что Египет отрицает производство реактивных снарядов для России, а представитель правительства США на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил этот план.

Представитель МИД Египта, которому представили новые документы, не ответил на просьбу прокомментировать просочившиеся материалы. После первоначального сообщения о производстве реактивных снарядов для России египетские государственные СМИ сообщили, что официальные лица опровергли эти утверждения, заявив, что оно "не имеет под собой никаких оснований".

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал: "Египет является нашим близким партнером, и мы регулярно взаимодействуем с его руководством по множеству региональных и глобальных вопросов".

Соединенные Штаты столкнулись с проблемами, связанными с наращиванием собственного производства артиллерийских снарядов и другого военного имущества, необходимого Украине, и обратились за помощью к странам-партнерам по всему миру в преддверии того, что, по прогнозам американских официальных лиц, будет сложным весенним сезоном боевых действий. И наоборот, Вашингтон ввел санкции против своего противника Ирана за поставки оружия в Россию и предостерег Китай от подобных действий.

Один западный посол в Каире сказал, что утечки предполагают, что Египет "недооценил реакцию США на возможную поставку оружия в Россию" и хотел "максимально увеличить свою выгоду с обеих сторон".

Сверхсекретные документы, полученные частично с помощью радиотехнической разведки или подслушивания, подробно описывают отчеты разведки США за месяц с начала февраля по начало марта и предназначались для высших должностных лиц Пентагона.

В первом документе, датированном 17 февраля, сообщается, что Египет в конце января и начале февраля предпринял шаги по тайной поставке реактивных снарядов в Россию, включая согласование цены и планирование получения латуни для изготовления реактивных снарядов. В разговоре 31 января государственный министр оборонной промышленности Египта Мохамед Салах ад-Дин сказал Сиси, что он сообщил российским представителям, что согласованная с ними цена за 1100 долларов за единицу [реактивного снаряда] может вырасти до 1500 долларов из-за потенциального повышения цен на латунь. Русские были готовы "купить что угодно", сказал он Сиси. Президент Египта также приказал Салах ад-Дину, согласно документу, запросить у России "специальное оборудование" для повышения точности ракет или качества производства на египетских заводах.

Во втором недатированном документе, выпущенном, вероятно, в середине февраля, говорится, что Египет начал создание линии по производству реактивных снарядов для российских вооруженных сил. В документе говорится, что российские представители запросили закупку 15 тысяч реактивных снарядов по цене 1100 долларов за штуку, но Сиси приказал подчиненным закупить необходимые материалы для производства до 40 тысяч реактивных снарядов.

Как и украинская армия, российские вооруженные силы израсходовали огромное количество оружия в этой ожесточенной войне и нуждаются в пополнении запасов.

Президент Египта, похоже, положил конец плану по продаже реактивных снарядов после визитов официальных лиц США, в том числе Бретта МакГурка и Барбары Лиф, высокопоставленных чиновников Белого дома и Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, которые посетили Каир в конце февраля, и министра обороны США Ллойда . Остин, который посетил Египет в начале марта.

В том же месяце The Wall Street Journal сообщила, что Ллойд Остин попросил египетских лидеров предоставить Украине артиллерийские снаряды во время их переговоров в Каире, но не получил четкого согласия. Но в разведывательном документе от 9 марта, на следующий день после визита Остина, говорится, что Египет одобрил продажу 152-мм и 155-мм артиллерийских снарядов США для последующей передачи Украине.

В этом документе, являющемся частью ежедневного информационного бюллетеня для высокопоставленных руководителей Пентагона, говорится, что Египет планировал использовать запрос США на боеприпасы, чтобы подтолкнуть Вашингтон к заключению долгосрочной сделки по военной помощи и получения определенного американского вооружения, включая малозаметные истребители F-35 и ЗРК Patriot. В документе говорилось, что Египту потребуется помощь США для создания производственной линии по выпуску снарядов, лицензионное соглашение и сырье.

Визит Остина является предметом другого документа, датированного, по-видимому, серединой марта, в котором резюмируются разговоры между Сиси и двумя высокопоставленными чиновниками 8 марта, в день, когда президент Египта и министр обороны США провели переговоры в Каире.

В разговорах 8 марта Сиси, похоже, подозревал, что за его обсуждениями ведется прослушивание, и предупредил министра обороны Мохамеда Заки, согласно документу, "быть осторожным при обсуждении возможных военных запросов других стран, таких как Россия". В документе сообщается, что он и Заки ссылались на "военные контракты" с Россией, но не упоминали прямо план производства реактивных снарядов для нее.

Заки сказал Сиси, что планы поездки египетской делегации в Россию 12 или 13 марта, когда они, вероятно, намеревались подписать контракты, были отложены "до тех пор, пока ситуация не прояснится" после визита Остина. Сиси сказал, что это "была оправданная предосторожность, чтобы избежать ненужных неприятностей для Египта", на что Заки ответил, что "мы не принимали никаких мер" и что Египет пока не подписывал никаких контрактов.

Недавно Каир выразил недовольство состоянием отношений с Вашингтоном. В документе, обобщающем разговоры Сиси от 8 марта, сообщается, что президент Египта "охарактеризовал ситуацию так, что у США нет ничего нового для Египта и им ничего не нужно от Египта, и США заинтересованы только в поддержании американо-египетских отношений".

"Ас-Сиси предполагал, что США верят в то, что у Израиля все хорошо, в странах Персидского залива все в порядке, а Европа поддерживает США в отношении российского вторжения в Украину, поэтому в результате роль Египта стала второстепенной", - продолжил он.

Соединенные Штаты оказали давление на Египет по вопросам прав человека, в том числе в связи с широко распространенным заключением в тюрьму активистов и всех, кто может выразить несогласие с Сиси. В прошлом году Вашингтон приостановил небольшую часть своей военной помощи Египту , сославшись на опасения по поводу данных репрессий.

Тем не менее, президент Байден, который однажды пообещал "больше не предоставлять карт-бланш" Сиси, столкнулся с критикой за то, что некоторые критики назвали чрезмерно дружелюбным подходом к египетскому президенту, включая дружеское общение в кулуарах климатической конференции COP27 в курортном городе Шарм-эль-Шейх в прошлом году.

Разведка также дает дополнительную информацию об углублении военных отношений Египта с Москвой и о том, как Египет, возможно, уже помогал российским войскам на поле боя. В дополнительном недатированном документе из просочившейся сокровищницы отмечается, что американские спутниковые снимки и данные радиоэлектронной разведки выявили на Украине четыре российских зенитных ракетных комплекса SA-23 (С-300В4), которые "весьма вероятно" предназначались для экспорта в Египет. Каир подписал контракт с Москвой на четыре батареи [дивизиона] SA-23 в 2017 году, и первые две были поставлены Египту в 2020 и 2021 годах, говорится в документе. В нем прямо не сказано, вернул ли Египет эти две системы России для использования на Украине.

Когда Россия вторглась на Украину в прошлом году, Египет публично заявил о невмешательстве, проголосовав за осуждение вторжения в Организации Объединенных Наций, но в остальном оставаясь нейтральным и принимая официальных лиц как из России, так и из Соединенных Штатов. Но из-за международной нехватки зерна из-за войны на Украине Египет в значительной степени полагался на Россию в плане поставок пшеницы, что помогло предотвратить социальные волнения из-за роста цен на продовольствие и экономический кризис, частично вызванный последствиями конфликта. В прошлом году Россия также начала строительство первой в Египте атомной электростанции и недавно подписала соглашение о строительстве железнодорожного цеха в Египте.

Две страны имеют долгую историю военного и торгового сотрудничества, даже несмотря на то, что Египет ежегодно получает от Соединенных Штатов военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов. Огромное население Египта, его стратегическое расположение по соседству с Израилем и контроль над Суэцким каналом долгое время сохраняли его актуальность на международном уровне, и египетские официальные лица пытались представить себя Соединенным Штатам и другим влиятельным союзникам в качестве ключевого партнера по безопасности и посредника в региональной напряженности.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США при администрации президента Барака Обамы, работавший на Ближнем Востоке и выступавший на условиях анонимности при обсуждении деликатных вопросов, сказал, что Египет обычно использует Россию в качестве "хеджирования" для давления на Вашингтон. После того, как резня в Рабаа в 2013 году и военный переворот под руководством Сиси побудили правительство США попытаться пересмотреть помощь Египту, Каир указал, что он может "обратиться к России", и это была угроза, которая "нашла отклик у некоторых [американских] высокопоставленных официальных лиц в то время", - сказал источник.

Согласно просочившимся документам, за кулисами Египту приходилось балансировать ситуацию.

"В идеале это не "или-или", а умиротворение обеих сторон", - сказал один западный посол. - "Суть в том, что они не могут поставить под угрозу свои связи с Россией, поэтому они не могут активно сотрудничать с США в вопросах поставок [оружия] на Украину".