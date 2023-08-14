Войти
ТАСС

Минобороны РФ сообщило о воздействии систем наведения на четыре самолета ВКС в Сирии

592
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, бортовые комплексы самолетов сработали автоматически

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями коалиция продолжает создавать предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики.

Замглавы ЦПВС добавил, что истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Также, отметил Кулить, беспилотники коалиции 11 раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации, тем самым продолжая создавать опасные ситуации в небе Сирии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-35
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
31.08.2020
Летающая смерть
10.12.2019
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
29.08.2018
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии
18.02.2016
Аналитическая «осетрина» второй свежести
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.08 20:03
Водка казино - VODKA CASINO
  • 14.08 19:53
  • 54182
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.08 19:44
  • 9
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 14.08 19:34
  • 6
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 19:06
  • 382
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны
  • 14.08 03:34
  • 7
ВНИИ "Сигнал" предложил оснащать "Солнцепеки" сохраняющей жизнь экипажа системой
  • 14.08 00:41
  • 36
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 13.08 23:03
  • 8
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 13.08 22:45
  • 10
Какое оружие Ким Чен Ын может дать России
  • 13.08 20:10
  • 37
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 11.08 14:06
  • 0
У поляков все готово к проведению стратегической наступательной операции
  • 11.08 11:18
  • 0
Выборы в Польше могут стать самыми НЕдемократическими в истории Европы