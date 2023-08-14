Politico: запуск "Луны-25" "разогрел космическую гонку" РФ и КНР против США и НАТО

При этом газета полагает, что Соединенные Штаты и их союзники пока лидируют в лунной гонке

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Успешный запуск к Луне российской автоматической станции "Луна-25" разогрел космическую гонку по достижению ценных ресурсов естественного спутника Земли, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО. Такое мнение высказало европейское издание газеты Politico, комментируя запуск.

"Россия осуществила запуск к Луне, что еще более разогрело космическую гонку против США. Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, [президент РФ] Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку", - отмечает Politico.

"Если они смогут провернуть эту миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением", - цитирует газеты Тима Маршалла, автора книги "Будущее географии", посвященной развитию геополитики космоса в ближайшие десятилетия. Он подчеркнул, что успешная посадка "Луны-25" в районе Южного полюса Луны станет большим шагом вперед в реализации совместных планов России и Китая создать постоянную базу на Луне к 2030 году.

Издание подчеркивает, что на Южном полюсе Луны ученые рассчитывают найти значительные запасы воды в виде льда, скрытые в недосягаемых для солнечного света зонах постоянной тени от гор и в глубине многочисленных кратеров. Если экспедиции на Луну подтвердят наличие там запасов воды. Это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для обитаемой лунной станции, а также топлива для космических кораблей, путем электролиза воды и получения из нее водорода и кислорода. Это, в свою очередь, позволит превратить Луну в перевалочный космодром для экспедиций вглубь Солнечной системы.

Politico в то же время полагает, что США и их союзники пока лидируют в лунной гонке, поскольку, в отличие от России и Китая, они намерены уже в ближайшие годы отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis, в которой принимают участие 29 стран, включая большинство государств НАТО. Подписываемые странами - участницами программы Artemis соглашения включают их поддержку разработанных Вашингтоном правил пользования космическими ресурсами в обмен на будущее предоставление этим государствам "эксклюзивного доступа к различным коммерческим зонам на Луне, например участкам, близким к залежам льда", отмечает Politico.

По мнению издания, успехи России и Китая в конкурирующем проекте освоения Луны будут означать, что в космосе не удастся установить американский миропорядок, основанный на правилах, и каждая из космических держав будет руководствоваться собственными нормами освоения космического пространства.

"Луна-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск. 16 августа аппарат должен выйти на окололунную орбиту, 21 августа ожидается его мягкая посадка.

Основной задачей "Луны-25" будет отработка технологии мягкой посадки. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На аппарат установлено несколько камер. Они снимут таймлапс посадки, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль для ее изучения. "Луна-25" будет проводить заранее запрограммированную съемку, а также фотографировать Луну по команде с Земли.