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Военное обозрение

В Пентагоне заявили о наращивании выпуска 155-мм артиллерийских снарядов для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты почти вдвое увеличили выпуск артиллерийских снарядов калибра 155-мм и намерены в дальнейшем только наращивать темпы производства необходимых Украине боеприпасов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Выступая на очередном брифинге, посвященном Украине, бригадный генерал ответил на ряд вопросов, в том числе и о нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ. По его словам, США решают эту проблему, в последнее время выпуск боеприпасов калибра 155 мм увеличен практически вдвое и останавливаться на этом Пентагон не намерен. В планах еще более заметное увеличение производства снарядов. И все ради Украины.

Мы также обеспечили быстрое наращивание производства снарядов - с 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до примерно 24 тыс. в месяц в настоящее время. Мы планируем выйти на уровень, превышающий 80 тыс. в месяц, в ближайший год

- заявил Райдер добавив, что на сегодняшний день США поставили Украине свыше 2 млн. артиллерийских боеприпасов.

Также представитель Пентагона повторил мантру о "непоколебимой поддержке" Украины до полной победы в войне с Россией, а также продолжающихся поставках оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что заявленные объемы производства артиллерийских снарядов большими только кажутся. Даже при выпуске 24 тысяч боеприпасов в месяц покрыть дефицит снарядов ВСУ США не смогут. Во-первых, не все выпущенные снаряды будут отправлены на Украину, собственные арсеналы армии США также пусты. Во-вторых, даже 24 тысячи снарядов для Киева мало, так как их расход составляет несколько тысяч в день. Конечно, имеется еще и Европа, но у нее те же проблемы: невозможность развернуть нормальное производство и пустые арсеналы.

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Страны
Россия
США
Украина
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