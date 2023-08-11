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Говорит Москва

В Госдуме заявили о попытках Украины и Запада уничтожить спутниковое ТВ в РФ

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Спутниковое ТВ
Спутниковое ТВ.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Филиппов

Ведётся радиоэлектронная борьба, в которой принимают участие спецслужбы Киева под руководством Великобритании и США.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что парламентарии направили обращение в Минобороны для решения этого вопроса.

Создающие помехи украинские системы должны быть уничтожены, подчеркнул депутат.


«Операторы неоднократно обращались в адрес комитета по информационной политике, я проводил короткую встречу с ними. Помехи — это фактически радиоэлектронная борьба, то есть это нацеленные на выведение из строя спутников связи враждебные действия, скорее всего, спецслужб Украины, наверное, даже под руководством английских и американских спецслужб. Этот вопрос в рамках комитета по информационной политике решить невозможно. Мы обратились в адрес министерства обороны. Спутниковые операторы предоставили, по их мнению, более-менее подробные ориентировочные координаты — откуда ведётся такая радиоэлектронная борьба, направленная фактически на уничтожение спутникового телевидения в России. Мы надеемся, что министерство обороны отреагирует оперативно на этот вопрос и данные системы просто будут уничтожены».

Ранее российские операторы спутникового телевидения заявили, что сталкиваются с помехами с января этого года. Новая мощная волна атак началась с 26 июля, сообщили РБК в пресс-службе оператора «Триколор».

Права на данный материал принадлежат Говорит Москва
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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