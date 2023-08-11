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ТАСС

Рособоронэкспорт покажет на форуме "Армия" проверенные в боях вооружение и технику

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Боевая машина зенитного ракетного комплекса «Викинг» (экспортный вариант «Бук-М3») на международном форуме «Армия-2022». Фото Владимира Карнозова.
Боевая машина зенитного ракетного комплекса «Викинг» (экспортный вариант «Бук-М3») на международном форуме «Армия-2022». Фото Владимира Карнозова.

Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов, отметил генеральный директор компании Александр Михеев

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") покажет на форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот", проверенные в боях вооружение и военную технику. Об этом сообщили в пресс-службы компании.

"Выставляемые на площадках форума "Армия" образцы российского вооружения имеют успешный опыт применения на поле боя. Они показали себя как простые в эксплуатации и в то же время очень эффективные в противодействии самой современной продукции наших западных конкурентов", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что компания в 2023 году в рамках своей экспозиции выделила отдельную локацию для демонстрации таких образцов.

"Мы покажем своим партнерам и подробно расскажем в рамках информации, предоставленной министерством обороны, об опыте боевого применения авиации, систем ПВО [противовоздушной обороны] и РЭБ [радиоэлектронной борьбы], бронетехники и танков, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и комплексов борьбы с ними, стрелкового оружия и комплектов боевой экипировки военнослужащих. Представленная продукция уже прошла необходимую модернизацию и доработана с учетом обратной связи из зоны проведения специальной военной операции", - подчеркнул Михеев.

В компании отметили, что форум по приглашению Минобороны РФ посетят 49 делегаций, 29 из которых будут возглавлять министры обороны и начальники генеральных штабов, по приглашению Рособоронэкспорта - 20 делегаций. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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