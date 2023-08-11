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ТАСС

Посольство РФ: заявления США о необходимости помощи Киеву говорят о провале их стратегии

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Источник изображения: Борис Макаров/ ТАСС

В дипмиссии отметили, что неудачи в проведении "контрнаступления" признают все больше аналитиков в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Настойчивые заявления администрации США о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Киеву, несмотря на снижение общественной поддержки этого курса, являются, по сути, признанием провала стратегии Вашингтона на украинском направлении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале посольства РФ в США.

"Обратили внимание на очередное заявление представителя Белого дома о необходимости дальнейшего содействия Украине, несмотря на заметное снижение общественной поддержки подобной политики. Настойчивость, с которой администрация говорит о необходимости помогать Киеву всеми возможными способами и прежде всего новыми поставками вооружений, - не что иное, как признание Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении, - подчеркнули в диппредставительстве. - Тем не менее американцы продолжают делать вид, что "все в порядке и идет по плану". Тогда как неудачи в проведении столь разрекламированного в США "контрнаступления" признают все больше аналитиков в самих Соединенных Штатах".

"Призываем тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису, одуматься. Увидеть, наконец, что все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя", - говорится в заявлении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 9 августа на брифинге для журналистов, что вашингтонская администрация будет добиваться от Конгресса продолжения военной помощи Украине, невзирая на общественное мнение в США.

По мнению Кирби, за время конфликта "американцы, обе партии и обе палаты Конгресса продемонстрировали уверенную поддержку" усилий администрации по оказанию военной помощи Украине. "Мы и дальше будем сфокусированы на этом", - подчеркнул Кирби. Он отвечал на вопрос о перспективах продолжения поддержки Украины в свете результатов опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN. Согласно опубликованным данным, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Опрос также показал, что 51% американцев считает, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины. 

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