Войти
ТАСС

В ФРГ заявили, что угроза шпионажа из-за конфликта на Украине приобрела другое измерение

133
0
0
Флаг Германии
Флаг Германии.
Источник изображения: Reuters

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заверила, что органы безопасности ее страны проявляют предельную бдительность

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с задержанием гражданина ФРГ в Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу России заявила, что нынешний конфликт на Украине изменил ситуацию с безопасностью, а угроза шпионажа и кибератак приобрела другое измерение. Свою точку зрения она высказала в интервью медиагруппе Funke.

Фезер отметила, что происходящее на Украине "изменило ситуацию с безопасностью в ФРГ". "Угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение", - сказала министр. При этом она заверила, что органы безопасности Германии проявляют предельную бдительность. "Мы объединили усилия и повысили меры защиты, чтобы противостоять текущим угрозам", - констатировала глава МВД ФРГ.

Комментируя задержание гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ, Фезер утверждала, что "органы безопасности ФРГ следят за шпионажем со стороны России в Германии и принимают последовательные меры против этого".

В свою очередь представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан призвал правительство ФРГ как можно скорее прояснить масштабы предполагаемого шпионажа, в котором подозревают сотрудника Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. "К сожалению, полностью исключить такие случаи невозможно", - сказал Хан. "Произошедшее демонстрирует, что мы тоже находимся под угрозой и должны быть бдительны. Правительство ФРГ теперь должно в кратчайшие сроки выяснить и предоставить информацию о масштабах", - резюмировал политик.

Генпрокуратура ФРГ 9 августа сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество". При этом он однажды якобы "предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", утверждалось в заявлении германского ведомства. Подозреваемый предстал перед судом, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
F125
Проекты
ИТ
Похожие новости
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
18.02.2020
Без авианосцев, но с пилотами. Российский флот смотрит в будущее
24.11.2014
Конверсия по-китайски
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
25.01.2012
Обеспечение безопасности страны – работа многоплановая
24.01.2012
Новый китайский танк нашел новую нишу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:09
  • 54101
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP