В ФРГ заявили, что угроза шпионажа из-за конфликта на Украине приобрела другое измерение

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заверила, что органы безопасности ее страны проявляют предельную бдительность

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в связи с задержанием гражданина ФРГ в Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу России заявила, что нынешний конфликт на Украине изменил ситуацию с безопасностью, а угроза шпионажа и кибератак приобрела другое измерение. Свою точку зрения она высказала в интервью медиагруппе Funke.

Фезер отметила, что происходящее на Украине "изменило ситуацию с безопасностью в ФРГ". "Угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение", - сказала министр. При этом она заверила, что органы безопасности Германии проявляют предельную бдительность. "Мы объединили усилия и повысили меры защиты, чтобы противостоять текущим угрозам", - констатировала глава МВД ФРГ.

Комментируя задержание гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ, Фезер утверждала, что "органы безопасности ФРГ следят за шпионажем со стороны России в Германии и принимают последовательные меры против этого".

В свою очередь представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Флориан Хан призвал правительство ФРГ как можно скорее прояснить масштабы предполагаемого шпионажа, в котором подозревают сотрудника Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. "К сожалению, полностью исключить такие случаи невозможно", - сказал Хан. "Произошедшее демонстрирует, что мы тоже находимся под угрозой и должны быть бдительны. Правительство ФРГ теперь должно в кратчайшие сроки выяснить и предоставить информацию о масштабах", - резюмировал политик.

Генпрокуратура ФРГ 9 августа сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество". При этом он однажды якобы "предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", утверждалось в заявлении германского ведомства. Подозреваемый предстал перед судом, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.