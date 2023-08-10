Аналитики НАТО рассматривают вариант проведения фактической границы между РФ и Украиной по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке

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Западные медиа пишут о том, что аналитики НАТО, анализируя «промежуточные итоги» украинского контрнаступления, представили несколько вариантов дальнейшего развития событий. Обращает на себя внимание тот факт, что в штабах НАТО нет варианта, который ситуацию на текущий момент с контрнаступлением ВСУ характеризовал бы как успешную. Соответственно, и дальнейшие шаги предлагается осуществлять, исходя из понимания проблем, с которым украинская армия сталкивается в последние месяцы.

Натовские аналитики поднимают вопрос о том, что если принять новую программу по продолжению поставок оружия и военной техники на миллиарды долларов Украине уже сейчас, то это может привести к «неоправданным потерям на фоне возросших рисков». Возросшими рисками в данном случае называется ситуация, при которой украинская армия пока не добилась заметного продвижения на фронте, потеряв при этом не менее трети (западная трактовка) подготовленного личного состава. В НАТО полагают, что российская армия, сдержав наступательный порыв ВСУ, может перейти в своё контрнаступление в тот момент, когда ВСУ ещё не успеют создать аналогичных российским систем укреплений на ряде участков фронта, включая южное направление. В качестве примера приводится продвижение российских войск на стыке Луганщины и Харьковской области, где ВС РФ за последний месяц овладели территориями общей площадью более 220 кв.км.

Один из вариантов развития ситуации, рассматриваемый в НАТО, связан с необходимостью выстраивания фактической границы по Днепру от Чёрного моря до Запорожской области. На востоке такая граница, как считается, может пройти по реке Оскол, по Оскольскому водохранилищу, находящемуся в Харьковской области.

То есть, в качестве варианта предлагается «заморозка» конфликта с его перетеканием в формат, который наблюдался между Украиной и ЛДНР с 2016 по 2021 годы.

Устроит ли такое развитие событий Россию, в НАТО, конечно же, пока не задумываются, полагая, видимо, что это «близкий к идеальному вариант» для всех.