Сергей Каракаев: только за последний год изобретателям и рационализаторам РВСН выдано более 30 патентов

ЦАМТО, 9 августа. Только за последний год изобретателям и рационализаторам РВСН выдано более 30 патентов. Данные разработки – результат научно-исследовательской деятельности РВСН в таких областях, как информтехнологии, материаловедение, робототехника, конструирование и применение БЛА.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "с момента проведения МВТФ "Армия-2015", когда форум прошел впервые, ученые и рационализаторы РВСН демонстрировали разработки на более чем 100 выставках и форумах российского и международного уровня, получая признание и высокую оценку различных экспертных комиссий и международного жюри. Кроме Международного военно-технического форума "Армия", стратегические ракетчики ежегодно представляют перспективные проекты на международных выставках и салонах "Архимед", "Интерполитех", "Новое время", "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации".

"За этот период стратегическими ракетчиками зарегистрированы 250 изобретений, получено более 140 золотых, серебряных медалей и других наград на различных инновационных площадках", – подчеркнул С.Каракаев.

Командующий отметил, что "РВСН уделяет большое внимание данным площадкам, видя в них источник инновационных идей, технологий и разработок, которые могут быть использованы в дальнейшем".

"На сегодняшний день нашими учеными создано несколько тысяч объектов рационализаторской работы, большинство из которых нашли воплощение в конкретных технологиях и образцах вооружения и внесли реальный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. В этой связи у нас организовано тесное взаимодействие по обмену передовым опытом с вузами не только Минобороны РФ, но и со многими гражданскими высшими учебными заведениями – Московским авиационным институтом, МГТУ имени Н.Э.Баумана, Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" и рядом других. И естественно, мы работаем в тесной связке с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны, разработчиками перспективных образцов вооружения, – сообщил С.Каракаев.

"Для РВСН, равно как и для других видов и родов войск, такие мероприятия, как форум, на мой взгляд, являются универсальными площадками, позволяющими организовать взаимодействие с исполнителями и разработчиками поступающей на вооружение продукции ОПК, установить научные и творческие связи с ведущими специалистами по ключевым направлениям совершенствования и укрепления обороноспособности страны", – резюмировал С.Каракаев.