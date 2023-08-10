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Военное обозрение

В Пентагоне назвали сумму, которую Белый дом может потратить на закупку вооружений для Киева без согласования с Конгрессом

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Источник изображения: topwar.ru

Администрация Байдена имеет средства для оказания военной помощи Украине, обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием нет необходимости. С таким заявлением выступила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

В американском военном ведомстве прошел очередной брифинг, посвященный Украине и ее финансированию со стороны США. Как заявила Сингх, Киеву еще долго не нужно ни о чем беспокоится, у Белого дома имеются необходимые для закупки вооружений средства, так что поддержка гарантирована. По ее словам, администрация Байдена имеет более 6 млрд. долларов, которые будут направлены Киеву. Представитель Пентагона напомнила, что такая сумма образовалась после того, как была обнаружена бухгалтерская ошибка в документах. А поскольку эти деньги как бы уже "потрачены", никаких согласований с Конгрессом не нужно.

Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно шесть миллиардов долларов

- заявила Сингх добавив, что не знает, имеются ли у Пентагона средства для Украины сверх этого.

Ранее американская пресса сообщала, что в Пентагоне обнаружили некую ошибку в документах, в результате которой Украина получала оружие по завышенным ценам. После перерасчета у Белого дома появилось где-то 6,2 млрд. долларов "лишних" денег. И это в тот момент, когда Конгресс начал зажимать финансирование для Зеленского. Странное совпадение.

Как уже заявили в администрации Байдена, вся сумма уйдет на помощь Киеву, первый пакет военной помощи для ВСУ из этих средств уже формируется. В Белом доме очень рады, что согласовывать траты не нужно, возможно, что на этих остатках Байден планирует дотянуть до конца 2023 финансового года, а там новый бюджет и новые средства для Киева.

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Страны
США
Украина
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