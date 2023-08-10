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ТАСС

Южная Корея примет участие в рабочей группе по "формуле мира" Зеленского

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Флаги Украины и Южной Кореи
Флаги Украины и Южной Кореи.
Источник изображения: mizez.com

По данным Yonhap, в Сеуле надеются, что это поспособствует получению южнокорейским бизнесом крупных проектов в сфере восстановления Украины

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Корея намерена принять участие в рабочей группе по реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Соответствующее решение принято после консультаций по Украине в Джидде, которые посетил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён. Создание рабочей группы по "формуле мира" обсуждалось на переговорах в Саудовской Аравии, пояснили в администрации южнокорейского лидера.

"В соответствии с одним из главных пунктов нашей инициативы солидарности и мира на Украине мы примем участие в рабочей группе "формулы мира", - сказал чиновник президентского офиса. Во время визита на Украину в середине июля президент Республики Корея Юн Сок Ёль представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает в себя южнокорейскую помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны.

Как указывает агентство Yonhap, в Сеуле надеются, что участие в рабочей группе по "формуле мира" поспособствует получению южнокорейским бизнесом крупных проектов в сфере восстановления Украины.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Южная Корея
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